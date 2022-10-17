Бентежна україноцентричність

Національна ідея, сформульована Подерв’янським, «Від…біться від нас» наразі не актуальна, бо довкола України обертається час, простір і Ілон Маск зі Starlinkом

Виступ тижня

Оголошене Володимиром Зеленським минулого понеділка бажання терміново скликати засідання групи G7 через масові ракетні удари РФ по Україні багатьма було сприйнято без оптимізму. Допис Зеленського у Twitter «Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ» супроводжувався коментарями, серед яких «Ага. Зараз все кинуть і будуть щось слухати про Україну». Після виступу Зеленського перед сильними світу цього ті самі скептики почали говорити, що G7 знову стала G8, а Україна долучилася до клубу найвпливовіших країн світу.

У своєму спічі Президент України запропонував заходи, які, на його думку, відправлять країну-терориста в історію. План Зеленський назвав «формулою миру», яка не залишить росіянам жодного шансу. У «формулу» ввійшли «повітряний щит», який Україна вимагає від світу від початку війни, і жорстка цінова стеля для експорту російської нафти і газу. Говорячи про відновлення територіальної цілісності України та покарання Росії за агресію, Зеленський наголосив: «Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно». Ніби à propos Верховний головнокомандувач нагадав світовим лідерам: «Ми всі у світі повинні усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії — який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності та територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир — і ця людина у Москві».

Виступ Зеленського на засіданні G7 дав результат уже наступного дня, коли відбулася зустріч «Рамштайн-6», де, за словами секретаря РНБОУ Данілова, було вирішено прискорити передачу ЗСУ сучасних систем ППО і створити потужну систему повітряного захисту. До «людини в Москві» руки дійдуть згодом.

Засудження тижня

Росія має чим тішитися. Завдяки резолюції Генасамблеї Організації об’єднаних націй «Територіальна цілісність України. Захист принципів Статуту ООН» держава-терорист взнала своїх справжніх союзників. Крім самої РФ, проти прийняття резолюції голосували Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа. Нарешті знайшли спільну мову Еритрея й Ефіопія, які періодично одна в одну стріляють, але під час голосування синхронно утрималися. Зрештою, так само, як і Китай з Індією, що мають конфлікт на пункті регіону Аксай-Чин. Представників Африки якось зрозуміти можна, бо кажуть, що десь на території чи то Ефіопії, чи Еритреї народилися предки російського поета Пушкіна. З батьківщинами Конфуція і Махатми Ганді все складніше, але і до них з часом дійде, що дружать з росіянами або самогубці, або північні корейці. До речі, резолюцію підготувала Албанія, і вона містить заклик до держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН не визнавати будь-які зміни статусу областей України, а також вимога до Росії скасувати анексію та вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Після засудження Генасамблеєю ООН спроби анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України естафету прийняла Парламентська асамблея Ради Європи, яка ухвалила резолюцію «Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України», де влада РФ названа «терористичним режимом». Таким чином ПАРЄ стала першим міжнародним органом, який надав РФ саме це визначення, і прийняла таке рішення Асамблея одностайно.

Поламані тижня

Трохи Папою римським Ілон Маск вирішив стати відносно недавно. Перше ексцентричний мільярдер взнав і озвучив кремлівську тезу про «помилку Хрущова» (мається на увазі передача УРСР Криму в 1954 році), а потім, як Франциск, вирішив помирити всіх. Тепер майбутній підкорювач Марсу щільно переключився з червоної планети на події в Україні і написав у Twitter про ще одне своє дітище, якому загрожує РФ: «Starlink – єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, – всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути». В контексті переживань Ілона варто зазначити, що напередодні його одкровення американський телеканал CNN повідомив про звернення компанії SpaceX (належить все тому ж Маску) до міністерства оборони США щодо відмови фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні і прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink. Таке фінансування, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

Колись власник SpaceX глибше ознайомиться з історією стосунків України і Росії та дійде розумних висновків. Можливо, і в сучасному Міжнародному комітеті Червоного Хреста почитають книжку Анрі Дюнана «Пам'ять Сольферіно» і зрозуміють місію цієї організації. Поки що в МКЧХ бідкаються: «Наші команди готові на місцях – і були готові впродовж кількох місяців – відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів. Ми не можемо силою проникнути у місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили», – і «поділяють розчарування» від того. Нова президентка МКЧХ Мір'яна Еггер пообіцяла, що очолювана нею структура продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених, зокрема й до колонії в окупованій Оленівці – а як це реалізується, покаже найближчий час.



Апокаліптичне тижня

Розмірковувати про локальний кінець світу, який має статися в Україні, найдоцільніше на інформаційному майданчику Reuters. Саме там регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі спрогнозував, що кожен четвертий мешканець України вже до кінця поточного року житиме у бідності, а до кінця року наступного таких буде більше половини населення країни. Найближча зима, на думку магістра економіки від Пенсильванського університету (США) та бакалавра економіки від Університету Делі (Індія), може принести нову хвилю внутрішньої міграції, і якщо Україні не вдасться отримати достатню фінансову підтримку з-за кордону, то доведеться або друкувати більше грошей, що вплине на рівень інфляції, або скорочувати соціальні витрати.

Згодом після інтерв’ю з Банерджі Reuters опублікував інформацію про можливі відключення електроенергії в Бельгії, де на Банерджі не посилалися, але фламандці з валлонцями також мали б напружитися.