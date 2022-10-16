235-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:33 Росіяни знищили дві школи в Пологівському районі на Запорожжі, повідомив очільник ОВА Олександр Старух. "Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", - поінформував він.

10:46 В окупованому Донецьку в будівлі місцевої адміністрації зафіксовано звуки вибухів та пожежу. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Стратком не уточнює причини вибухів, але жартує із "хлопків"/"бавовни".

10:02 Зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військовики в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ, заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен. З її слів, у росіян це "навмисна тактика з дегуманізації жертв". "Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія", – сказала представниця ООН, згідно з повідомленням "Голосу Америки".

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 65 000 (+300) осіб, танків – 2529 (+5) од., бойових броньованих машин – 5193 (+14) од., артилерійських систем – 1589 (+7) од., РСЗВ – 365 (+0) од., засобів ППО – 186 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) од., крилатих ракет – 316 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3959 (+8) од., спеціальної техніки – 143 (+1) од. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

74,0% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,0% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

51,6% артилерійських систем (з них 2,3% за минулий тиждень),

32,8% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,3% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

10 жовтня 2022 року Росія, ймовірно, випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. Президент Путін заявив, що удари були нанесені у відповідь за атаку на Керченському мосту.

Міністерство оборони України повідомило, що більше половини снарядів було збито, але десятки влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальшу деградацію запасів російських ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому.

09:03 Вночі знову зазнали обстрілів з "Градів" та важкої артилерії Нікопольська та Марганецька громади, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко: "Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів." Є поранений, пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна; на Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів. За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія проводить примусову депортацію українців, що, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

• Відомі російські мілблогери, які вчора оголосили про існування «списків розстрілів», нібито створених Міністерством оборони Росії та націлених на мілблогерів через висвітлення ними операцій в Україні, 15 жовтня відмовилися від своєї заяви.

• Приватна військова компанія Wagner Group, ймовірно, продовжує намагатися утвердити свою вищість над Міністерством оборони Росії та стандартними російськими сухопутними силами.

• Можливо, Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Араш-2.

• Російські війська продовжували контратаки на захід від Кремінної.

• Російські мілблогери широко обговорювали ймовірність українського контрнаступу на Кремінну та Сватове.

• Російські джерела стверджували, що українські війська почали загальний контрнаступ на півночі Херсонської області.

• Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Українські сили, ймовірно, завдали ударів по російських військових об’єктах, розташованих уздовж російських наземних ліній комунікацій у Запорізькій та південній частині Донецької областей.

• Мобілізовані російські війська влаштували перестрілку між собою на полігоні в Бєлгородській області.

• Посадові особи російської та окупаційної адміністрації продовжували вводити обмеження на пересування та здійснювати сувору поліційну діяльність на окупованих Росією територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":