Росія намагається знищити систему супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це повідомив сам Ілон Маск, коментуючи інформацію, що SpaceX відмовляється платити за Starlink для ЗСУ.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового інтернету Starlink — єдина система зв'язку, яка все ще функціонує в зоні бойових дій в Україні. За його словами, російські військовики намагаються вивести її з ладу на лінії фронту.

Про це бізнесмен написав у Twitter, коментуючи матеріал CNN про те, що SpaceX відмовляється надалі платити за використання супутникової мережі Starlink для України. Маск розповів, що, «окрім терміналів, його компанія має створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники й наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до Інтернету через шлюзи». «Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають чимраз складнішими. Плата наближається до 20 мільйонів доларів на місяць», – понарікала найбагатша людина у світі.

Відповідаючи на запитання користувачів соцмережі Маск зазначив, що «є велика різниця між зв'язком у мирний час та зв'язком на фронті». За його словами, решту засобів зв'язку — інтернет-оптоволокно, телефонні лінії, вежі стільникового зв'язку — було знищено в районі бойових дій в Україні.

«Starlink – єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, решта – мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для його захисту SpaceX скерувала величезні ресурси. Але навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти», – застеріг Ілон Маск.