Помер легендарний сотенний УПА Мирослав «Кривоніс» Симчич.

Сьогодні, 18 січня, перестало битися серце Героя України, почесного громадянина Львова, Коломиї та Космача, легендарного сотенного УПА Мирослава «Кривоноса» Симчича. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

5 січня цього року Мирослав Симчич відзначив свій 100-річний ювілей. В Коломиї йому було встановлено прижиттєвий пам'ятник.

За свою діяльність в УПА Мирослав Симчич провів у радянських таборах 32 роки, 6 місяців і 3 дні. Минулого року на Покрови його нагородили званням Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Саме під проводом Мирослава Симчича на псевдо «Кривоніс» у січні 1945 року відбулася славнозвісна битва за «бандерівську столицю» під Рушором, коли відважний сотенний УПА разом зі своїми побратимами – Березівською сотнею – знищив каральний полк НКВС під орудою генерала Дергачова.

Незламний духом борець за становлення незалежної України Мирослав Симчич – взірець українського патріота, готового своїми діями та вчинками сумлінно і бездоганно служити українському народу.

"Кожен українець повинен не лише називатися українцем, а й щось робити для своєї країни… Тоді ми будемо мати спокій і державу…" – був переконаний Мирослав Симчич.

Сьогодні, 18 січня, о 15 годині скорботний кортеж із тілом Мирослава Симчича проїде до собору Преображення Христового УГКЦ в Коломиї за маршрутом: Мазепи – Лесі Українки – Франка – Театральна.

Завтра, 19 січня, у Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ о 18:00 відбудеться парастас, о 19:00 читатимуть Псалтир.

Чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 20 січня, об 11 годині. Поховають Мирослава Симчича на міському кладовищі «Монастирок».

"19 та 20 січня у громаді – дні жалоби. Всі розважальні заходи та святкування мають бути перенесені або скасовані. Мирослав Симчич зробив дуже багато для того, щоб Україна була незалежною. Ми повинні гідно провести його в останню путь", – повідомив Богдан Станіславський.