234-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:06 Президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив вчора Міністерству оборони виділити 725 мільйонів доларів на критичні безпекові та оборонні потреби України. До пакету увійдуть:

• додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

• 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

• 500 високоточних 155-міліметрових снарядів;

• 5 тисяч 155-міліметрових снарядів RAAM (дистанційних протиброньових мін);

• 5 тисяч протитанкових засобів;

• швидкісні протирадіолокаційні ракети;

• понад 200 високомобільних багатофункціональних колісних транспортних засобів;

• стрілецьку зброю та понад 2 мільйони боєприпасів;

• медичні товари.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні два тижні в Україну перекинули контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться придбати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який призначений для загальної видачі бойових підрозділів у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник». Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за 40 тисяч рублів (приблизно $640), порівняно з приблизно 12 тисяч рублів ($190 доларів США) у квітні.

У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів «Ратник», яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні. Ендемічна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин поганої продуктивності Росії в Україні.

09:52 Вчора ввечері в Мелітополі в районі аеродрому пролунали 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

09:44 Російські окупанти вночі біля першої години намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, Усі були збиті: три дрони над Криворізьким районом, два – над Нікопольським, це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

09:31 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 64 700 (+400) осіб, танків – 2524 (+3) од., бойових броньованих машин – 5179 (+7) од., артилерійських систем – 1582 (+16) од., РСЗВ – 365 (+3) од., засобів ППО – 186 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 242 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11) од., крилатих ракет – 316 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3951 (+7) од., спеціальної техніки – 142 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

73,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

29,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

65,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

51,3% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

32,8% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,3% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:20 Вночі Нікопольщину обстріляли понад 50 снарядами з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії, поранено двох людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

09:15 Вночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя чотирма дронами-камікадзе, а також обстріляли десятьма ракетами С-300. Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя у суботу вранці пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад та автостоянку, жертв нема, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

09:10 Російські війська вранці 15 жовтня влучили ракетою по одній з громад Київської області, повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба. Попередньо обійшлося без жертв.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам. Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. За минулу добу, окупанти завдали шість ракетних та тридцять авіаційних ударів, здійснили сорок вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити; на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%. За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка . Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА. Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Володимир Путін оголосив, що його «часткова» мобілізація завершиться «приблизно через два тижні» — ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада.

• Путін може мати намір, щоб мобілізований персонал закривав прогалини на передовій Росії достатньо довго, щоб осінній призовник пройшов певну підготовку та сформував додаткові підрозділи для покращення бойової потужності Росії у 2023 році.

• Українські та західні офіційні особи продовжують повторювати, що не помітили жодних ознак підготовки білоруського вторгнення в Україну, незважаючи на тривожні повідомлення в білоруському інформаційному просторі про те, що президент Олександр Лукашенко запровадив режим «контртерористичної операції».

• Президент Росії Володимир Путін 14 жовтня заявив, що наразі немає додаткової потреби в подальших масованих ударах по Україні.

• Російська влада продовжує брати участь у схемах соціального програмування «русифікації», спрямованих на українських дітей.

• Відомий російський мілблогер 14 жовтня звинуватив невідомих високопосадовців у Міністерстві оборони Росії у підготовці цензури російських мілблогерів, але офіційного підтвердження щодо розслідування чи судового переслідування цих мілблогерів немає.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на північному сході Харківської області на схід від Куп'янська.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою повернення втрачених позицій.

• З метою відновлення втрачених позицій російські війська здійснили обмежені наземні удари на північному заході Херсонської області.

• Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та Донецька.

• Російська влада висловила зростаюче занепокоєння з приводу українських ударів по тилу Росії на півдні Донецької області.

• Російська окупаційна влада продовжує посилювати контроль над Запорізькою атомною електростанцією шляхом посилення заходів безпеки на тлі переговорів щодо створення на станції зони ядерної безпеки та захисту.

• Російські чиновники продовжували називати переміщення населення з Херсонської області рекреаційними «гуманітарними поїздками», а не евакуацією.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":