Ілон Маск відмовляється надалі фінансувати сервіс Stаrlink в Україні.

Він пропонує Пентаґону перейняти на себе ці фінансові витрати.

 

 

Компанія Ілона Маска SpaceX просить Пентаґон взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною супутникової системи забезпечення інтернет-зв’язку Starlink. Про це повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, американський телеканал CNN. До кінця поточного року ці витрати, за підрахунками SpaceX, становитимуть понад 120 мільйонів доларів. Вартість послуг Starlink на наступний рік оцінюється приблизно в 400 мільйонів.

 

«Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати використання вже наданих терміналів протягом невизначеного періоду часу», – йдеться у відповідному листі директора з державних продажів SpaceX, який цитує CNN.

 

Серед документів, відправлених компанією SpaceX до Пентаґону і які опинилися у розпорядженні телеканалу, є також липневий запит головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного до Ілона Маска. У ньому міститься прохання надати ще близько восьми тисяч терміналів Starlink.

 

Лист SpaceX про неможливість фінансування супутникової системи, як зазначає CNN, з'явився на тлі нещодавніх повідомлень про масштабні перебої в роботі Starlink під час контрнаступу ЗСУ.

 

На сьогоднішній день SpaceX передала Україні близько 20 тисяч одиниць Starlink. На своїй сторінці у Twitter Ілон Маск повідомив, що операція вже коштувала його компанії 80 мільйонів доларів. Термінали Starlink дають доступ до високошвидкісного інтернету в місцях, де він інакше не доступний, і дозволяють українській армії, до того ж, координувати артилерійські удари та керувати безпілотниками.

 

Нагадаємо, що на початку жовтня Ілон Маск виклав у Twitter своє бачення поточної ситуації у війні Росії проти України. Фактично Маск запропонував українцям капітулювати, аби лише відвернути ескалацію на фронті, яка, на його думку, може призвести до ядерної війни.

14.10.2022

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