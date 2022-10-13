Російські ракети пошкодили храм-пам'ятку на Львівщині.

Внаслідок ракетних ударів росіян 10 жовтня на Львівщині була пошкоджена пам’ятка архітектури національного значення – костел Воздвиження Чесного Хреста у селі Берездівці біля Нового Роздолу. Ракети впали одразу за парканом церкви, а вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила штукатурку на стінах. Про це повідомила Львівська архідієцезія Римо-католицької церкви в Україні.

«Дві ракети впали одразу за парканом храму. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило штукатурку на зовнішніх стінах. Доведеться докласти чимало зусиль, щоб все відновити», –розповів отець Дам’ян Панков’як, настоятель парафії у Берездівцях.



На момент ракетного удару у костелі нікого не було – ні священників, ні робітників, які вже упродовж двох місяців проводять там реставраційні роботи.

Архієпископ-митрополит РКЦ Мечислав Мокшицький відвідав храм після ракетних атак росіян.

«Дякуємо Богові, що ніхто не втратив життя. А те, що пошкоджене, будемо намагатися відбудувати. Дякуємо Богові за те, що вцілів вівтар», – сказав архієпископ Мечислав Мокшицький.

Окрім костелу, від вибуху постраждали і будинки в селі.

«З деяких будинків позривало дахи, у багатьох повибивало вікна, посікло осколками стіни. Місцеві мешканці одразу взялися до роботи і почали ліквідовувати наслідки руйнувань, але власними силами всього полагодити, на жаль, не вдасться», – розповіли в Львівській архідієцезії РКЦ.

Костел Воздвиження Чесного Хреста, збудований у XVIII cт., є пам’яткою національного значення. Церква зведена у бароковому стилі за проєктом відомого львівського архітектора Бернарда Меретина, який також є автором собору Юра у Львові.



