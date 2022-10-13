232-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:53 Парламентська асамблея Ради Європи за результатами термінових дебатів на тему: “Нове загострення агресії російської федерації проти України” ухвалила резолюцію, у якій оголосила режим РФ терористичним. Із 100 депутатів ПАРЄ “за” проголосували 99, “проти” – 0, “утримався” – 1. До проєкту резолюції було прийнято поправку з голосу, в якій зазначається: “Оголосити нинішній режим Російської Федерації терористичним”, передає "Укрінформ".

13:16 Президент України Володимир Зеленський у виступі на сесії ПАРЄ закликав максимально ізолювати Росію – "щоб суспільство в Росії знало і сплачувало високу ціну за цю агресію, щоб суспільство почало тиснути на своє військово-політичне керівництво". "Вони з цього моменту є суспільством держави-терориста, з цього моменту кордони для них не відкриті до європейських держав. Не можна підтримувати війну, а відпочивати в Європі", – підкреслив Зеленський. Президент України наголосив, що Європа має відіграти історичну роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. "Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права", – закликав він. На думку Зеленського, Європа має стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, спричинені російською війною. "Маємо продовжити наш діалог для того, щоб притягнути Росію як державу-агресора і кожного з російських вбивць і катів до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Коли ці юридичні механізми будуть створені й запрацюють, це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру", – резюмував голова держави.

12:59 У Миколаєві з-під завалів зруйнованої росіянами п'ятиповерхівки деблокували тіла двох людей – 31-річного чоловіка і 80-річної жінки, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

12:36 Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про те, що Росія направду може сформувати потужне військове формування із мобілізованих громадян, спроможне здійснювати стратегічні наступальні операції. "У Російській Федерації внаслідок мобілізації поповнюються військові частини, які понесли втрати. Зараз мобілізаційний ресурс прибуває на територію Донецької області, а також на інші напрямки. Зазначена мобілізація призведе до створення нових військових формувань на території Росії, за допомогою яких їхнє військове командування буде намагатися здійснити перегрупування і форматування їхньої стратегічної наступальної операції. Вони можуть створити більше трьох армійських корпусів, чотири дивізії, 10 організаційних структур типу полк, 10 мотострілецьких дивізій територіальних військ і до 3-4 бригад територіальних військ. Це, в принципі, потужна сила, але для її підготовки необхідний час. Для того, щоб їх озброїти, необхідно зняти техніку з тривалого зберігання, здійснити їх переміщення, підготовку", – сказав Наєв в етері національного телемаратону. Він зазначив, що Росія найперше надсилає на фронт той мобілізаційний ресурс, який потребує найменше часу для підготовки. "У Російській Федерації підготовлений мобілізаційний ресурс приблизно до 2 мільйонів осіб. А загалом їх мобілізаційний ресурс близько 29 мільйонів чоловік. Тож ми повинні це враховувати. На фронті все залежатиме від тих ресурсів, які будуть поставляти ворогові з РФ, і тих ресурсів, які будуть поставляти нам наші західні партнери. У цій війні ресурсів західна техніка більш новітня, високоточна. Якщо ми вчасно отримаємо необхідну кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці", – підкреслив Наєв.

11:40 Міністерство культури закликало культурні інституції по всьому світу відмовитися від співпраці з російськими артистами, від використання російської музики та творів. "Я закликаю всіх, хто бачить звірства, які коїть росія щодо України, весь цивілізований світ підтримати це звернення та відмовитися від співпраці з російськими артистами, від використання творів російських композиторів та письменників. Інакше ви стаєте по одну сторону з агресором та назавжди залишитесь в історії по ту сторону зла. Не має бути жодного діалогу з культурою терористів", – прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

#дослівно Відкрите повторне звернення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка щодо заклику відмови від російської культури та її виконавців Культура не може бути поза політикою. Особливо, коли культура – один із видів політики, який використовує ядерна держава-терорист як зброю у війні проти світової демократії. Щодня восьмий місяць поспіль російські ракети падають на українську землю. Щодня путінська росія свідомо знищує все, що пов’язано з українським: вбиває мирних мешканців, нищить цивільну інфраструктуру, цілить у наші театри та музеї, краде та присвоює заслуги українських митців, намагається переконати світ у величі російської культури, водночас підкреслюючи другорядність української. 10 жовтня Україна зазнала масованого удару з боку росії. По мирних мешканцях, закладах освіти, музеях, бібліотеках, лікарнях, об’єктах критичної, транспортної та енергетичної інфраструктури ворог випустив понад 80 ракет. Росія взяла на себе відповідальність за масований удар по Україні, вважаючи його адекватним. Поки українська армія бʼється, колись друзі та активні прихильники Путіна, які раніше користувалися перевагами європейського стилю життя, намагаються знайти спосіб уникнути санкцій. Вони говорять про мир і братерство, але при цьому не звертаються до своєї влади, яка насправді є агресором, яка жорстоко вторглася в Україну і намагається анексувати українські території. Загальновідомо, що тоталітарний режим кремля активно використовує російське мистецтво та митців як зброю пропаганди, а також для очищення своєї репутації на Заході. Наближений до кремлівської верхівки директор Ермітажу М. Піотровський у своєму скандальному інтерв’ю для видання «Российская газета» порівняв експорт російської культури зі спецоперацією. «Наші останні виставки за кордоном – це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду «спецоперація». Яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо. І нікому не можна дати завадити нашому наступу». Не так давно Путін під час чергової промови заявив, що «Ленінградська симфонія Шостаковича продовжує викликати найсильніші почуття у нових поколінь» через те, що вона про «любов до батьківщини та готовність її захищати», натякаючи на те, що Шостакович виправдовував війну. Символ Z на підтримку війни в Україні розмістили на фасаді Московського театру Олега Табакова. А Театр Єрмолової під керівництвом Олега Меньшикова розпочав «творчу співпрацю» зі Слідчим комітетом РФ. Російська культура – це частина російської державної військово-тоталітарної машини. І не можна її поділити на погану та хорошу. Тому не повинно виникати запитань, чому світ має відмовитись від російської культури. Здавалося, у світі залишилося не так багато людей чи культурних закладів, які б не розуміли наміри рф та причини/наслідки кривавих «багатокроківочок» путінського режиму. Але досі є ті, хто не цурається співпрацювати з російськими артистами, які підтримують агресію Росії проти України або замовчують жахливі злочини. Зокрема, деякі театри та концертні зали відновили співпрацю з російською оперною співачкою Анною Нетребко. Відомо, що з 2014 року вона є активною прихильницею режиму путіна та російської окупації українських територій. Нетребко була публічно нагороджена прапором «ДНР» одним із її ватажків Олегом Царьовим. Фото Анни Нетребко, яка гордо тримає прапор «ДНР», стало іконою російської пропаганди і досі доступне в Інтернеті. Після 24 лютого російська сопрано зробила кілька вимушених, двозначних і запізнілих заяв, у яких уникала прямої критики путіна та засудження саме його дій стосовно України. Будучи, як дехто вважає, сопрано №1 у світі, ти не маєш права мовчати та дистанціюватись від політики, особливо коли цю політику веде керівництво твоєї країни. У квітні Метрополітен-опера в Нью-Йорку зняла Нетребко з вистави «Турандот», замінивши її українською сопрано Людмилою Монастирською. Генеральний директор Мет Пітер Гелб тоді дуже влучно сказав: «Нетребко нерозривно пов’язана з путіним». Це лише один з прикладів співпраці з російськими артистами, загравання з тими, хто несе та підтримує культуру вбивств та тероризму. Деякі заклади та колективи продовжують грати Чайковського та Шостаковича, триматись за Пушкіна та Толстого - ті імена, які Росія відверто називає своєю зброєю, зафіксувавши їх в путінському указі щодо концепції зовнішньої гуманітарної політики. Сьогодні, під час найкривавішої війни в Європі з часів Другої світової війни, точно не на часі триматись за ці постаті та віддавати шану бодай чимось країні-агресору. Моє звернення до всіх європейських та міжнародних культурних діячів: не дозволяйте себе втягнути в цю оманливу гру, придуману росією, заявляючи, що російська культура не несе відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими військами. Люди, які ґвалтують і вбивають українських дітей та мирних жителів, спалюють українські книжки на окупованих територіях – виховані російською культурою. Я закликаю всіх, хто бачать звірства, які коїть росія щодо України, весь цивілізований світ підтримати це звернення та відмовитись від співпраці з російськими артистами та від використання російських творів композиторів та письменників, які росія свідомо називає своєю зброєю. Інакше ви стаєте по одну сторону з агресором та назавжди залишитесь в історії по ту сторону зла. Разом із політичними та економічними санкціями, нам необхідно посилити наші зусилля щодо бойкоту присутності росії в міжнародному культурному просторі! Не має бути жодного діалогу з культурою терористів.

11:12 Збройні Сили України знищили опорні склади росіян на Херсонщині. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. "Горіло, детонувало в Бериславському та Херсонському районах. Йде системна робота", – прокоментував Хлань.

10:54 В Україну надійшло 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти підуть на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки. Шмигаль розповів, що загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

10:21 Міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан здійснив неанонсований візит до України. На своїй сторінці у twitter він опублікував знимки зі Львова. Канадійський міністр, зокрема, відвідав поховання українських воїнів на Личаківському цвинтарі. На одній зі світлин видно клуби диму – очевидно, візит Саджана відбувся в дні атаки росіян на українську енергетичну інфраструктуру. “Повернувся до України. Лише кілька днів тому російські ракети прилетіли на міста по всій Україні, убивши безневинних людей", – зазначив Саджан. Він додав, що приїхав висловити непохитну підтримку Канадою народу України – "який бореться за свою свободу та державу”. Міністр поспілкувався людьми, які постраждали від війни, і був вражений через "неймовірну стійкість та спротив безглуздій агресії Путіна”. “Канадійці стоять пліч-о-пліч з українцями й не послаблять своєї підтримки”, – додав міністр.

09:59 Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв Росію після голосування на Генасамблеї ООН за резолюцію зі засудженням псевдореферендумів. "О, Боже! Не бачу! Скільки, кажете, проголосувало за Росію? Четверо? Чудасія", – написав Кислиця у твіттері, опублікувавши фото із біноклем.

09:41 Американська компанія Maxar опублікувала нові знимки пошкодженої ділянки Керченського мосту – видно ремонтні роботи на залізничній колії та на пошкоджених відрізках автомобільного мосту.

09:31 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 63 800 (+420) осіб, танків – 2511 (+6) од., бойових броньованих машин – 5167 (+11) од., артилерійських систем – 1556 (+17) од., РСЗВ – 357 (+2) од., засобів ППО – 183 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 240 (+6) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33) од., крилатих ракет – 316 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3935 (+9) од., спеціальної техніки – 140 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

73,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

29,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

65,6% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

50,5% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),

32,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,0% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:22 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського напрямку на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове.

Вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на західному рубежі, де просування України означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ на цій лінії фронту залишаються недоукомплектованими підрозділами повітрянодесантних військ.

Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, віддала розпорядження про підготовку до евакуації частини мирних жителів Херсона. Ймовірно, вони передбачають поширення бойових дій на саме місто Херсон.

09:01 Вночі росіяни масовано обстріляли Миколаїв, влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, вщент зруйнувавши два верхні поверхи, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка . На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів. За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області, наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія активізує зусилля зі створення інформаційних умов для неправдивого зображення України як терористичної держави, щоб відвернути останні заклики визнати Росію терористичною державою.

• Можливо, російські війська імпортували персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції, на окуповані території України для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну. Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська здійснюють наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.

• Російські війська вели наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки.

• Ймовірно, російські війська зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.

• Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.

• Посадовці російської та окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів окупованих Росією територій.

06:30 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":