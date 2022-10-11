Біля посольства РФ у Берліні експонуватимуть підбитий російський танк.

Цю акцію спершу заборонила берлінська влада але дозволив місцевий суд.

 

 

Підбитий в Україні російський танк дозволено тимчасово встановити перед посольством Росії в Берліні. Таку ухвалу виніс у вівторок, 11 жовтня, адміністративний суд німецької столиці, тим самим зобов'язавши владу міста видати відповідний дозвіл. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

«Танк не вдасться встановити перед самою будівлею посольства на бульварі Унтер-ден-Лінден, оскільки тротуар не витримає навантаження 40 тонн, Однак його можна встановити неподалік російського диппредставництва на вулиці Шадовштрассе, на ділянці, закритій для дорожнього руху», – зазначається в повідомленні суду.

 

З ініціативою встановити підбитий танк ще в червні виступили організатори музею Berlin Story Bunker Енно Ленце (Enno Lenze) та Вілянд Гібель (Wieland Giebel). Проте тоді влада центрального округу німецької столиці – Берлін Мітте – відмовила їм, мотивуючи своє рішення тим, що в підбитому танку «напевно загинули люди», тому його встановлення не доречне. Крім того, як пояснили районні чиновники, ця акція зачіпає зовнішньополітичних інтересів Німеччини, тому дозвіл на її проведення може бути виданий лише зі схвалення федерального уряду. Пізніше вони заявили, що в даному випадку не йдеться про мистецтво, і вказали на небезпеку виникнення проблем з пішохідним і дорожнім рухом через очікуване скупчення людей біля експонату.

 

Суд дійшов висновку, що не має значення, чи ця акція є мистецтвом чи ні, оскільки йдеться про свободу вираження думок. На переконання суддів, видачі дозволу не перешкоджають будь-яким побоюванням щодо порушення дорожнього руху, оскільки ділянка вулиці, на якій планується встановити підбитий танк, і так закрита для автотранспорту. Оскільки експонат має простояти лише два тижні, його встановлення не вплине на архітектурний вигляд кварталу. Судді також зазначили, що «міркування благочестя та зовнішньополітичних інтересів Німеччини не належать до дорожнього права», спираючись на яке влада округу відхилила заявку.

11.10.2022

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