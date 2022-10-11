Дві підстанції «Укренерго» на Львівщині знищені повністю.

11 жовтня російські війська атакували ракетами Львівську область, у результаті уражень зазнали чотири підстанції «Укренерго». По двох із них ворог ударив повторно після обстрілу напередодні. Вони знищені повністю. Про це під час брифінгу повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Станом на сьогоднішній ранок понад 95% області були підключені до електроенергії, але це не означає, що у нас усе добре. Будьмо відверті, ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки для постачання електроенергії для Львівської області, а також для експорту її за кордон. Вони повністю знищені. Живлення відновлено тільки завдяки надпотужній роботі працівників "Львівобленерго" та "Укренерго". Підстанцій як таких не залишилося, це все прямі з’єднання, і подача відбувається у дуже напруженому режимі», – сказав Максим Козицький.

Як повідомив Максим Козицький, росіяни вдарили по Львівській області трьома ракетами типу Х-101, які були випущені з Каспійського моря літаками стратегічної авіації. Йдеться про енергооб'єкти у Львові й області. Удари сталися близько 12:00. Одну ракету збило над Львівщиною ПК «Захід». Наразі триває обстеження пошкоджень на об’єктах «Укренерго» та уламків ракет, якими завдавали удари.

Через обстріли 30% міста Львова залишається без світла. Лінії, які були відновлені після вчорашнього удару, знову розірвані. Зі слів голови ЛОВА, відновити електропостачання сподіваються обхідними шляхами, водночас зможуть подавати воду. Мешканців Львівщини закликали надалі економити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження у критичні години, з 17:00 до 22:00.