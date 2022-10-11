Новий ракетний удар по енергетичних об'єктах Львівщини.

Близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали кілька вибухів. За інформацією Львівської ОВА, росіяни завдали ракетного удару по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою.

«Попередньо: удар по об'єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Пізніше він уточнив, що зафіксовано три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі немає.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у місті і повідомив про проблеми з електроенергією.

«Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста», – повідомив Садовий і попросив львів'ян зробити запас води, адже можливі перебої у водопостачанні.

Міський голова Андрій Садовий повідомив також, що у результаті обстрілів постраждала людина.

«Львів. За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості», – зазначив міський голова.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 8:52 і тривала вона до 12:50.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня ворог завдав масового ракетного удару по території України. На Львівщині та у Львові зафіксували вибухи на об’єктах критичної інфраструктури. Загалом 15 ракет атакували Львівську область. З них сім збили системи ППО, 8 – влучили в енергетичні підстанції. Через це 90% об’єктів Львова знеструмлені. У мешканців не було світла, води, подекуди поганий стільковий зв'язок. Водночас станом на ранок 11 жовтня у Львові та області повністю відновили електропостачання та водопостачання.



