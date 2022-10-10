У Тернополі критично низька напруга в електромережі.

Сьогодні, 10 жовтня, через критично низьку напругу в електромережі у Тернополі не будуть вмикати вуличне освітлення. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Звертаємося до представників бізнесу вимкнути усі рекламні вивіски, вітрини, сітілайти тощо з метою уникнення віялових відключень, — закликали у мерії.

Також не буде сьогодні гарячого водопостачання, оскільки через низьку напругу КП ТМТКЕ не може здійснити запуск технологічного обладнання.

Ворог вдається до терористичних атак на критичну інфраструктуру всієї країни. Через критично низьку напругу в електромережі у Тернополі КП ТМТКЕ не може запустити технологічне обладнання. У зв’язку з необхідністю стабілізувати напругу в електромережах та зберегти життєдіяльність міста запуск котелень у Тернополі не відбудеться, — йдеться в повідомленні Тернопільміськтеплокомуненерго.

Окрім того, у місті не працюватимуть ліфти у всіх багатоквартирних житлових будинках. Після стабілізації напруги роботу ліфтів буде відновлено.

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