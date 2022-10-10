Про повітряну тривогу у Львові сповіщатимуть автомобілі з гучномовцями.

 

10 жовтня у більшості районів Львова не спрацювала система оповіщення про відбій та завершення ракетної небезпеки, яка тривала близько 5 годин. Системи оповіщення дали збій через те, що було відсутнє електропостачання, також проблеми виникли у роботі мобільних операторів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

 

«У ту хвилину, коли був відбій, не працювала система стільникового зв’язку, через відсутність електропостачання певний час був відсутній також вай-фай. Потрібен був час, щоб мобільні оператори могли відновити роботу через залучення генераторів. Так само потрібно було скоординувати роботу служб», – пояснив Андрій Москаленко.

 

З його слів, по завершенню повітряної тривоги оперативний штаб напрацював рекомендації, відтак якщо до кінця доби не вдасться відновити електропостачання у місті повністю, про це сповіщатимуть автомобілі з гучномовцями, які їхатимуть за визначеними графіками у райони, де не працює централізована система оповіщення.

 

«Очікується до кінця дня відновлення системи оповіщення, але це залежить від динаміки виконання робіт. Ми вже протестували іншу систему оповіщення – це автомобілі, які будуть курсувати тими районами, де ця система оповіщення може не працювати. Наразі йдеться про три райони – Сихівський та частину Личаківського і Галицького районів», – зазначив Андрій Москаленко.

10.10.2022

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