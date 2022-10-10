Без води у Львові залишається 50% міста, 65% – без електропостачання.

Наслідки влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Фото Максима Козицького

У понеділок, 10 жовтня, росіяни випустили у напрямку Львівської області 15 ракет. З них сім збили системи ППО, 8 – влучили в енергетичні підстанції. Через це 90% об’єктів Львова знеструмлені. Мешканці міста опинилися без електроенергії, водопостачання та мобільного зв'язку. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та влада Львова розповіли, яка ситуація станом на 18:00.



«Провели нараду з екстреними службами. Йде відновлення електропостачання. До кінця цієї доби 90–95% Львова буде відновлено електропостачання. У районах також йдуть ремонтні роботи», – повідомив голова Львівської ЛОВА Максим Козицький.

Максим Козицький повідомив, що проблеми з електропостачанням мають Золочівський і Стрийський райони, їх сподіваються розв'язати протягом доби.

У міській раді Львова створили оперативний штаб ліквідації наслідків сьогоднішніх ракетних обстрілів.

«Станом на цю хвилину (18:00, – ред.) 30–40% міста вже заживлено. Від того залежить і водопостачання. Зокрема у Шевченківському районі очікуємо, що за пів години буде 100% подача води, відповідно і гаряче водопостачання. Інші райони живляться іншими підстанціями, частина з них працює на дизельних генераторах. 40% міста отримують воду», – зазначив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Зараз водопостачання відсутнє у 50% Львова. «Львівводоканал» завдяки дизельним генераторам забезпечує максимальну кількість вулиць міста водою. Але деякі будинки отримують воду до 3 поверху, оскільки знеструмлені станції підкачок. У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки.

Станом на зараз електроенергію відновлено у 35% міста. Найскладніша ситуація у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах. У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра з самого ранку будуть їздити водовозки. Мешканці зможуть набрати собі води. Зараз водопостачання відсутнє у 50% міста. Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію, – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий 0 19:15.

Крім того, оповіщення про повітряну небезпеку у Львові можуть працювати з перебоями через відсутність електроенергії. У разі тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями.

Також не працює вуличне освітлення й гучномовці у окремих районах Львова, зокрема у Сихівському, частині Личаківського і Галицького районів.