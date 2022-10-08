США запровадили санкції проти китайської електронної індустрії.

Білий дім опублікувала набір заходів експортного контролю, спрямованих на блокування імпорту мікросхем до Китаю.

Адміністрація Байдена в п'ятницю, сьомого жовтня, опублікувала масштабний набір заходів експортного контролю, які, зокрема, спрямовані на те, щоб відрізати Китай від постачання деяких напівпровідникових мікросхем, які виробляють у будь-якій точці світу на американському устаткуванні. Таким чином Вашінґтон намагається уповільнити технологічний та військовий розвиток Пекіна. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Правила, деякі з яких набувають чинності негайно, ґрунтуються на обмеженнях, приписаних провідним постачальникам виробничого обладнання – KLA Corp, Lam Research Corp та Applied Materials Inc. Приписи фактично вимагають, щоб вони припинили постачання на заводи з виробництва передових інтегральних схем, які повністю належать КНР.

Адміністрація Байдена застосувала розширені обмеження до китайських компаній IFLYTEK, Dahua Technology та Megvii Technology, доданих до списку організацій, звинувачених 2019 року в тому, що вони допомагали Пекіну у придушенні меншості уйгурів.

«Це відкине китайців на роки назад. Така політика походить від жорстких правил періоду розпалу холодної війни», – зазначив Джим Льюїс (Jim Lewis), експерт з технологій та кібербезпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies) у Вашінґтоні.

Нові правила також суворо обмежують експорт американського обладнання китайським виробникам мікросхем для «електронної пам'яті» і формалізують листи, надіслані Nvidia Corp та Advanced Micro Devices Inc, де йдеться про обмеження постачання до Китаю мікросхем, які використовуються в суперкомп'ютерах, системах, на які покладаються країни всього світу для розробки ядерної зброї та інших військових технологій.

Посилення заходів США щодо контролю за експортом до Китаю чипів, виготовлених за допомогою інструментів США, ґрунтується на розширенні так званого правила про прямий іноземний товар. Раніше його було застосовано, щоб надати уряду США повноваження контролювати експорт чипів, виготовлених за кордоном, китайському телекомунікаційному велетню Huawei Technologies Co Ltd, а пізніше – зупинити потік електронного обладнання до Росії після її вторгнення в Україну.