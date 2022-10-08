227-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:39 На відео з камер спостережень на Кримському мосту видно, що вибух пролунав у момент проїзду полотном вантажівки. При тому чітко помітно, що на вантажівці поруч був знак російської збройної агресії - Z.

10:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 62 060 (+380) осіб, танків – 2472 (+6) од., бойових броньованих машин – 5111 (+18) од., артилерійських систем – 1459 (+4) од., РСЗВ – 345 (+1) од., засобів ППО – 180 (+3) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 234 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3875 (+13) од., спеціальної техніки – 136 (+1) од., Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

72,3% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

29,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,6% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,4% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

31,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,3% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після постійних невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних гравців російської системи об’єдналися в критиці керівництва російського МО. Серед критиків – чеченський лідер Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії "Група Ваґнера" Євгеній Пріґожин, офіційні телеведучі, поп-зірки та дедалі гучніша спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів.

Кадиров і Прігожин, виглядає, сприймаються як неформальні глави "провоєнного" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах більшого одержавлення та готовності до ескалації. Обидва, ймовірно, досягли певної довіри, ґрунтуючись на значному розгортанні бойових підрозділів як чеченських, так і ваґнерівських військ на місцях.

Критика, як і раніше, спрямована на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво, але вона є тенденцією публічного вираження незгоди з російським істеблішментом, до якої, принаймні, частково ставляться терпимо і яку, ймовірно, її буде важко цофнути.

09:15 У Національному антитерористичному комітеті Росії повідомили, що на Кримському мосту біля 6-ї години ранку «відбувся підрив вантажного автомобіля», внаслідок чого спалахнули сім цистерн вантажного поїзда. Внаслідок вибуху обвалилася частина автомобільного мосту, у воду впало кілька прольотів дорожнього полотна. Залізничний та автомобільний рух мостом зупинено.

Російська влада повідомила, що через Керченську протоку вони готуються запустити поромну переправу, яка діяла до будівництва Кримського мосту.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв. Для ударів по українських містах протягом минулої доби противник також використав сім безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed -136”. Три з них були збиті, а чотири досягли міст Запоріжжя та Миколаїв. Щоб надалі підтримувати збройну агресію проти України, у російській федерації триває мобілізація. Місцеві органи влади деяких районів намагаються виконати її план за рахунок безробітних чоловіків призовного віку, тим самим вирішити внутрішню проблему. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе; на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших - Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області противник намагається активізувати заходи з дискредитації підрозділів Збройних Сил України. Для створення фейкового контенту додатково залучаються спеціальні кореспонденти російських ЗМІ. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Противник активно залучає БпЛА різних типів для ведення розвідки та завдання ударів. Минулої доби наші захисники на різних напрямках збили вісім БпЛА: п’ять типу “Орлан-10” та три типу “Shahed -136”. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди . Збройні Сили України продовжують тримати під вогневим контролем об’єкти логістики противника та артерії їх постачання. За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу противника. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога, 5 жовтня поточного року, поблизу населеного пункту Кінські Роздори. Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат. Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється. У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника.

08:26 Вранці на залізничній гілці на Кримському мосту виникла сильна пожежа цистерн із пальним, зруйновано частину дороги, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

08:06 Російські війська після опівночі завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода, є поранений та значні руйнування інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов: 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. один – по Основ’янському району, в результаті ракетного удару пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, влучення у відкриті території.

07:59 Російські окупанти вночі о 00:59 обстріляли Запорізьку АЕС, станцію повністю знеструмлено: пошкоджено і відімкнулася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська, в автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори, запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 днів, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні та російські повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Путіна.

• Російський президент Путін, можливо, чекав, щоб оголосити про те, що він змінив командувача Східним військовим округом Алєксандра Чайка, поки йому не знадобилося використовувати Чайка як офірного цапа невдачі російської армії в Харківській області та Лимані Донецької області.

• Ймовірно, українські війська продовжували контрнаступальні дії на трасі Кремінна-Сватове на заході Луганської області.

• Російські війська продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області, а українські та російські джерела повідомляли про триваючі бої на північ і північний захід від Херсона.

• Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Анекдотичні повідомлення про погані умови для мобілізованого персоналу в російському інформаційному просторі продовжують підживлювати правдивий наратив про некомпетентність Кремля та російського Міністерства оборони.

• 7 жовтня російські чиновники запропонували базові пільги для мобілізованих чоловіків та їхніх сімей, але продовжують покладати надання підтримки новомобілізованим, зокрема харчування та навчання, на місцеві органи влади та інші нефедеральні інституції.

• Російська окупаційна влада в Донецькій області продовжує примусову мобілізацію мирного українського населення, спростовуючи заяви Росії про те, що жителі новоприєднаних територій не будуть мобілізовані.

• Українські чиновники у щойно звільненій Харківській області продовжують розкривати російські камери тортур та інші порушення прав людини.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, вчасно не відремонтувала необхідну цивільну інфраструктуру в окупованих і незаконно анексованих частинах України до зими, коли падає температура.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":