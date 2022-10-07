Синоптики попередили про туман вночі та вранці 8 жовтня.

Вночі та вранці 8 жовтня по місту Львову буде туман, видимістю 200 – 500 м. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Мерія Львова закликає водіїв бути обачними під час руху.

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

- знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування; - за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом з ближнім світлом; - тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; - уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.





