Синоптики попередили про туман вночі та вранці 8 жовтня.

 

 

Вночі та вранці 8 жовтня по місту Львову буде туман, видимістю 200 – 500 м. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Мерія Львова закликає водіїв бути обачними під час руху.

 

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

 

- знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

 

- за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом з ближнім світлом;

 

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

 

- уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.

 

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.



 

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