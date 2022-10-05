224-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 У вашингтонському Інституті дослідження війни вважають малоймовірним, що Росія застосує ядерну тактичну зброю в Україні. Росія безперечно намагається залякати Україну й змусити її відступити, а також залякати західних партнерів, щоб припинити їхню допомогу, проте, насправді не хоче застосувати ядерну зброю. На це є кілька причин.

По-перше, це призведе до серйозної відповіді з боку НАТО та США, були досить чіткі меседжі від Білого Дому та інших партнерів НАТО, що застосування ядерної зброї спровокує масштабну конвенційну, не ядерну, відповідь з боку США та НАТО, ціллю якої стануть російські війська на території України.

По-друге, Росія не зможе ефективно застосувати ядерну зброю на полі бою, адже російські сили не в найкращій формі. Вони не зможуть використати шкоду, якої ймовірно зазнає українська армія, на свою користь. З точки зору ядерної тактичної доктрини Росії, потрібно завдати ядерного удару по ключових позиціях української армії, а далі користуватися його наслідками і атакувати. Проте, російські війська перебувають у настільки поганому стані, що малоймовірно є їхня змога воювати на зараженому радіаційними викидами від ядерного вибуху полі бою. До того ж бойовий дух та воля України настільки сильні в цей момент війни, що малоймовірно, що Україна здасться.

10:22 Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти міста, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. "Від ранкової ворожої атаки руйнувань зазнали інфраструктурні об‘єкти міста. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місцях працюють відповідні служби", - написав він у телеграм.

10:00 Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею, повідомила заступник помічника міністра оборони США, що фокусується на Росії та Україні Лора Купер.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Україна продовжує досягати поступу у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах. На північному сході, що на Харківщині, Україна закріпила за собою значну ділянку території на схід від річки Оскіл. Українські формування просунулися за річку до 20 км в зону оборони Росії до логістичного вузла у місті Сватові.

Цілком ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Креміна з використанням більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежує можливості Росії щодо поповнення запасів своїх підрозділів на сході.

У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи тепер наближаються до межі Луганської області, яку Росія офіційно анексувала минулої п’ятниці.

09:14 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 61 000 (+370) осіб, танків – 2435 (+11) од., бойових броньованих машин – 5038 (+20) од., артилерійських систем – 1414 (+7) од., РСЗВ – 341 (+1) од., засобів ППО – 177 (+0) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 232 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3841 (+18) од., спеціальної техніки – 132 (+1) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

71,3% танків (з них 3,2% за минулий тиждень),

29,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,0% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

45,9% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

30,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

12,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:02 У ніч на середу Миколаївський район атакували шість дронів-камікадзе, всі збито силами ППО, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

08:20 Російські війська вночі завдали 6 ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина, повідомив голова київської ОВА Олексій Кулеба.

07:43 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування окремих ділянок території та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів. За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів. Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої “часткової мобілізації”. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців. Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат. Увечері, 3 жовтня поточного року, Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються. Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

07:06 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували досягати значних успіхів у Херсонській області, водночас продовжуючи наступ у Харківській та Луганській областях.

• Оголошення російського президента Путіна про часткову мобілізацію має більш значний короткостроковий вплив на внутрішній контекст Росії, ніж на війну в Україні, каталізуючи розломи в інформаційному просторі, які заплутують і підривають наративи Путіна.

• 4 жовтня українські війська продовжували досягати значних успіхів у північній частині Херсонської області, розпочавши знищення малоукомплектованих російських військ у цьому районі.

• 4 жовтня українські війська продовжували досягати успіхів у східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись повз річку Оскіл і дедалі більше загрожуючи російським позиціям у Луганській області.

• Російські війська 4 жовтня продовжували наносити артилерійські, авіаційні та ракетні удари на захід від Гуляполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

• Російські війська 4 жовтня продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Кремль фактично наказав місцевим російським адміністраціям і установам, що не належать до Міністерства оборони, фінансувати значну частину мобілізаційних зусиль з місцевих бюджетів.

• Російські силовики намагаються зберегти свій внутрішній апарат безпеки, оскільки часткова мобілізація Путіна виснажує російський сектор безпеки, щоб створити додаткові сили для боротьби в Україні.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":