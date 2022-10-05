Дві третини громадян ЄУ – за вступ України до Унії.

Також переважна більшість європейців – за постачання озброєнь українській армії.

 

 

Більшість громадян країн-членів Європейської Унії виступає за подальше постачання озброєнь Україні. Про це свідчать результати опитувань громадської думки Eupinions, проведених Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) спільно з бельгійським фондом King Baudouin – повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung.

 

Згідно з оприлюдненими в середу, 5 жовтня, підсумками соціологічних досліджень, 60% мешканців Євроунії підтримують подальше надання військової допомоги Україні. У Німеччині такої позиції дотримується 61% населення. Італія ж є єдиною країною-членом ЄУ, громадяни якої здебільшого не підтримують ідею подальших постачань озброєнь Україні: за військову підтримку виступили лише 42% італійців. Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї: за неї висловилися 84% респондентів у Польщі.

 

І це при тому, що частка мешканців Євроунії, які схвалюють постачання Україні зброї, за останні півроку дещо зменшилася. Найбільше це помітно у Франції, де спад підтримки сягнув восьми відсотків. «У березні всі перебували в стані шоку, і бажання підтримати Україну було дуже великим. Через три місяці шок пройшов, але бажання надати підтримку велике як і раніше, хоча негативні наслідки (наслідки санкцій ЄУ щодо Росії. - ред.) і стали більш помітними в повсякденному житті. Ця витримка – той політичний капітал, який необхідно розвивати», – прокоментувала результати опитування експертка Фонду Бертельсмана Ізабелль Гоффман (Isabell Hoffmann).

 

Ще вищою виглядає підтримка європейцями членства України в ЄУ. Дві третини респондентів (66%) заявили, що хотіли б бачити Україну в Євроунії. Звісно, рівень схвалення цієї ідеї в різних країнах ЄУ не є однаковим. Так, у Польщі за європейську перспективу сусідньої держави висловилися 84% респондентів, а, наприклад, у Німеччині та Франції – по 60%.

 

Щодо готовності громадян ЄУ приймати у своїх країнах українських біженців, то вона залишається високою у всій ЄУ, хоча падіння таки відбувається. 81% опитаних вказали, що схвалюють прийняття українців, які рятуються від війни. У березні, безпосередньо після початку російського вторгнення в Україну, цей показник був ще на 5% вищим. У Франції спад рівня підтримки біженців становить вісім відсотків, у Нідерландах – сім, а у Польщі – шість.

 

Згідно з результатами опитування Eupinions, 72% громадян Євроунії хотіли б, щоб ЄУ став незалежним від російських енергоресурсів. Задля досягнення цієї мети вони були б готові миритись з особистими труднощами. Найактивніше на підтримку цього висловилися поляки (80%) та італійці (76%). У той же час у Німеччині, залежність якої від російського газу залишається високою, частка тих, хто б схвалив вихід із цієї залежності навіть з урахуванням особистих незручностей, виявилася найнижчою серед усіх країн ЄУ – 69%.

05.10.2022

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