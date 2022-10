Трамп подав до суду на CNN.

Експрезидент США звинуватив телеканал у наклепі й зажадав 475 млн доларів компенсації за моральну шкоду.

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив американський телевізійний канал CNN у наклепі й зажадав від нього виплати 475 млн доларів як компенсацію за моральну шкоду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Телеканал не тільки подавав інформацію про позивача з негативного боку й іґнорував всю позитивну інформацію про нього, CNN прагнув використати свій величезний вплив як нібито "надійне" джерело новин, щоб зганьбити позивача в умах своїх глядачів і читачів з метою завдати йому політичної поразки. У рамках своїх узгоджених зусиль схилити політичну рівновагу CNN намагався заплямувати позивача серією все більш скандальних, брехливих і наклепницьких ярликів “расист”, “російський лакей”, “бунтар” і врешті-решт "Гітлер"», – йдеться у 29-сторінковому документі, який був скерований до Федерального суду штату Флорида.

Згідно з позовом, «кульмінацією стало те, що CNN поставив собі в заслугу усунення Трампа на президентських виборах 2020 року».

Юристи Трампа в документі стверджують, що «підривна кампанія CNN, яка полягала в наклепі й образах позивача, останніми місяцями тільки посилилася, оскільки CNN побоюється, що позивач балотуватиметься на посаду президента у 2024 році».

Дональд Трамп заявив, що подасть позови й проти інших великих медіакомпаній «найближчими тижнями та місяцями» і що він навіть може вжити заходів проти комітету Конґресу, який розслідує штурм Капітолію шостого січня 2021 року.

Видання The Hill зазначає, що аби довести наклеп, позивач повинен надати свідчення того, що журналісти діяли з дійсним злим наміром або явною зневагою до істини у своїх репортажах. Насправді у США довести таке дуже складно. Наприклад, газета The New York Times за більш ніж 50 років не програла жодної справи про наклеп.