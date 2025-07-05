ХАМАС погодився на пропозицію Трампа про перемир'я.

Водночас ХАМАС наполягає на гарантіях, що після закінчення 60-денного перемир'я продовжаться перемовини, а бойові дії не поновляться.

Палестинський терористичний рух ХАМАС підтвердив, що дав позитивну відповідь на останню пропозицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про припинення вогню в Секторі Ґази. Про це повідомила газета The Times of Israel. У пропозиції йшлося про перемир’я терміном на 60 днів і про звільнення заручників. Представники ХАМАСу заявили, що готові негайно розпочати непрямі перемовини з Ізраїлем.

«Рух (ХАМАС, – ред.) надав свою відповідь братським посередникам, яка характеризувалася позитивним настроєм. Він повністю готовий з усією серйозністю негайно приступити до нового раунду перемовин про механізм реалізації цих рамок», – йдеться в поширеній заяві ХАМАСу. Очевидно, «братськими посередниками» виступили Катар і Єгипет.

У той же час, як пише видання, посилаючись на інформоване джерело, відповідь ХАМАСу «містила три застереження з ключових питань, які можуть стати важкою для подолання перешкодою». Зміст застережень газетою не наводиться.

За даними ізраїльського інформаційного порталу Ynet, ХАМАС наполягає на гарантіях від Єгипту, Катару та США, що після закінчення 60-денного перемир'я продовжаться перемовини, а бойові дії не поновляться. Джерело ізраїльського видання також стверджує, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп планують оголосити про угоду сьомого липня під час особистої зустрічі.



Раніше ХАМАС поширив заяву, в якій говорилося, що рух проводить консультації з лідерами палестинських сил і фракцій з приводу пропозиції США, отриманої через посередників.

Газета The New York Times повідомила, що новий лідер військового крила ХАМАСу Ізз ад-Дін аль-Хаддад заявив, що він або укладе «почесну угоду», щоб назавжди припинити війну в Ґазі, або конфлікт перетвориться на «визвольну війну чи війну мучеників».