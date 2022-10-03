222-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:09 У понеділок у Бучі ховатимуть військового льотчика полковника Збройних Сил України Михайла Матюшенка, який, як тепер розповідає міський голова Бучі Анатолій Федорук, керував легендарним підрозділом "Привид Києва". "Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. До війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний «Дід» – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик з Бучі. Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти", - розповів Федорук. Матюшенко загинув іще 26 червня у повітряному бою на півдні; тіло повернули лише тепер.

10:26 У Стамбулі відбулися тристоронні переговори політичних радників президентів України, Сполучених Штатів Америки й Туреччини. Україну репрезентував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, США - радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, Туреччину - головний радник президента Ібрагім Калин. Співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії РФ, повідомив Офіс Зеленського. Єрмак акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО. Представник Банкової також наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією "псевдореферендумів" на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про анексію.

10:17 Віце-прем'єрка Ірина Верщук написала у Facebook короткий пост про майбутні українські успіхи: "Маю людську пораду для колаборантів: тікайте!"

09:52 У Туреччині спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується для українського флоту. Про це повідомила пані президентова Олена Зеленська. "Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце... Отже, корвете «Гетьман Іван Мазепа», бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!", – прокоментувала Зеленська. Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета.

09:31 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 60 430 (+320) осіб, танків – 2380 (+3) од., бойових броньованих машин – 4991 (+16) од., артилерійських систем – 1405 (+0) од., РСЗВ – 338 (+1) од., засобів ППО – 176 (+0) од., літаків – 265 (+1) од., гелікоптерів – 228 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10126 (+11) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3811 (+15) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

69,7% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

28,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

63,5% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

45,6% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

30,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,2% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

12,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:21 Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий підтвердив звільнення Торського та, відповідаючи на запитання про оточення великої кількості окупантів на Лиманському напрямку, повідомив, що "частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти. Зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу, тому що залишки їхні є по лісах".

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до Ради національної безпеки щодо "часткової мобілізації", яку він оголосив 21 вересня. За його словами, "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає дуже багато питань, і ми повинні оперативно виправляти свої помилки і не повторювати їх".

Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не мають чіткого уявлення про точні масштаби та правове обґрунтування кампанії. Вони майже напевно призвали певний персонал, який виходить за межі визначень, заявлених Путіним і Міністерством оборони

Оскільки призвані резервісти продовжують збиратися в наметових пересильних таборах, російські чиновники, ймовірно, намагаються забезпечити навчання та знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

08:58 Російські окупанти вранці завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю та довколишніх селах, в місті зруйновано інфраструктурні об'єкти та реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, одну людину госпіталізовано; поза містом ракети впали за межами сіл, повідомили у Запорізькій ОВА.

08:51 Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, постраждала інфраструктура, жертв нема; вранці – обстріляли Дніпровський район області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське . Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжили звільнення населених пунктів на схід і північний схід від Лиману та звільнили Торське Донецької області. Російські джерела стверджували, що російські сили відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману, ймовірно, на позиції навколо Кремінної та вздовж траси Р-66 Сватове-Кремінна.

• Українські війська продовжили наступ на населені пункти на схід від Куп’янська та звільнили Ківшарівку Харківської області.

• Російські війська продовжували безуспішні штурми Бахмута, Виїмки та Авдіївки.

• Українські війська відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці. Російські джерела стверджували, що українські сили також звільнили Шевчеківку та Любимівку, відкинувши російські сили на нові оборонні позиції навколо Михайлівки.

• Російські війська продовжили обстріли Кривого Рогу та Миколаївської області з безпілотників іранського виробництва «Шахед-136».

• Депутати Держдуми Росії відкликали закон, який передбачав одноразову виплату мобілізованим 300 тисяч рублів (близько 4980 доларів) та інші пільги, не пояснюючи причини свого рішення. Українські військові офіційні особи заявили, що російські сили формують мотострілецьку дивізію з мобілізованих чоловіків з Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея.

• Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про входження Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі. Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки. На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку. В Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети «Калібр». Посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

00:21 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки.