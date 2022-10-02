221-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:11 Президенти дев'яти країн-членів НАТО, виступили за те, щоб Україна стала членом Альянсу. У спільній заяві президенти "висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі" і закликали всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Заяву підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

13:02 Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

12:55 Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,184 мільйона, повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців на своєму сайті. За місяць ця кількість зросла на 214 тисяч, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі (1,409 млн), Німеччині (709 тисяч) та Чехії (439 тисяч).

11:03 Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час вчорашнього несподіваного візиту до Одеси підтвердила, що перше постачання німецької системи ППО IRIS-T SLM в Україну відбудеться вже незабаром. Цієї сучасної системи ще не має на озброєнні навіть бундесвер. Розробка німецького оборонного концерну Diehl використовує радари останнього покоління і може збивати повітряні цілі – літаки, гелікоптери та ракети – на відстані до 40 кілометрів та на висоті до 20 кілометрів.

Глава міноборони ФРН зізналася, що на собі пережила, як "безпілотниками мучать населення". Під час її перебування в Одесі у місті пролунала повітряна тривога, і їй довелося спуститися у бомбосховище.

10:41 ФСБ Росії була проти обміну "азовців" на Медведчука, але на цьому наполіг Путін, незважаючи на те, що обмін 215 полонених, в тім числі 5 командирів "Азову", на Віктора Медведчука і 55 росіян з українського полону викличе негативну реакцію серед його прихильників, пише Washington Post з посиланням на американські та українські джерела. Посередником був російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Європейського Союзу за його тісні зв'язки з Путіним. Абрамович протягом декількох місяців курсував між Ер-Ріядом і Москвою, щоб домовитися про обмін, обговорюючи питання з директором ФСБ Бортніковим і главою ОП Єрмаком. В операції брав участь де-факто лідер Саудівської Аравії Мухаммед, який прагне поліпшити своє реноме на Заході після вбивства саудівськими агентами журналіста Джамаля Хашоггі. Саудівський кронпринц направив свою особисту команду охорони і свій літак, щоб забрати ув'язнених.

10:08 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

1 жовтня 2022 року російські війська в місті Лиман Донецької області відступили перед українським наступом. Ймовірно, Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів. Сили, можливо, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян.

Оперативно Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Вихід Росії з Лиману також є серйозною політичною невдачею, адже він розташований у Донецькій області – регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» і намагалася незаконно анексувати.

Виведення призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців. Подальші втрати незаконно окупованих територій майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 60 110 (+500) осіб, танків – 2377 (+23) од., бойових броньованих машин – 4975 (+26) од., артилерійських систем – 1405 (+8) од., РСЗВ – 337 (+1) од., засобів ППО – 176 (+0) од., літаків – 264 (+0) од., гелікоптерів – 227 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3796 (+10) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

69,6% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

28,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

63,3% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

45,6% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

30,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,2% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,5% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

12,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:22 Вранці росіяни обстріляли Запоріжжя та передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру, жертв немає, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

08:59 Вночі російські війська атакували Миколаївщину та Дніпропетровщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136". П’ять із них було знищено силами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь". Зруйновано два поверхи ліцею в Кривому Розі, жертв немає.

Нікопольський район росіяни обстріляли з "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії, у Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач, у Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюють.

08:52 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва “Shahed-136”. Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них –Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області; на Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Роздолівка; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони двадцяти восьми населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб. Тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом російської федерації. З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність “повна”, проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея. Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб. У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки. За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

07:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська звільнили Лиман і, ймовірно, з 1 жовтня зачищають населений пункт.

• Росія, ймовірно, висуває умови для взяття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію.

• Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії в Херсонській області та створювати умови для подальшого наступу.

• Російські війська здійснили наземні удари в районі Бахмуту та Авдіївки Донецької області.

• Російські війська продовжували регулярні удари по українських тилах на півдні.

• Російське військове керівництво продовжує йти на компроміс щодо майбутнього відновлення сил, ставлячи пріоритетом негайну мобілізацію якомога більшої кількості військ для теперішніх бойових дій в Україні.

• Російські мобілізаційні органи продовжують проводити дискримінаційну мобілізаційну практику.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":