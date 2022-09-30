219-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:31 Східне угрупування українських військ підтвердило, що підрозділи ЗСУ у межах контрнаступальної операції фактично оточили російське угруповання в районі міста Лиман. "Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи", - заявив речник угруповання Сергій Череватий у коментарі Hromadske.

14:14 Рівень тривоги в російському суспільстві за тиждень після оголошення мобілізації виріс удвічі – з 35% до 69% й досяг рекордних значень щонайменше з 2010 року, свідчать результати щотижневого моніторингу прокремлівських соціологів з ФОМ. Зафіксовано теж падіння позитивної оцінки роботи Путіна (з 80% до 75%) та довіри до нього (з 77% до 74%), зростання незадоволення владою (з 34% до 43%).

Щотижневий рівень тривожності (червона лінія) в російському суспільстві протягом року за даними моніторингу ФОМ (клікнути для збільшення)

13:31 Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що російська армія відповість за обстріл мирних людей у Запоріжжі. "Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців", - наголосив Зеленський.

13:03 Серія витоків на газопроводах «Північний потік» стала результатом диверсій, заявило НАТО, і альянс має намір давати колективну відповідь на атаки, спрямовані проти інфраструктури країн, що до нього входять. На зустрічі представників НАТО в середу офіційні особи Данії повідомили, що трубопроводи було пошкоджено у понеділок двома вибухами. Потужність кожного становила близько 500 кг у тротиловому еквіваленті, пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із ходом обговорення. Раніше потужність вибухів оцінювалась у 100 кг у тротиловому еквіваленті. Виявлено чотири витоку: два на двох нитках «Північного потоку-1» та два – на «Північному потоці-12», дві знаходяться у винятковій економічній зоні Швеції, дві – у зоні Данії, але поза територіальними водами країн.

12:33 Оновлена інформація про обстріл у Запоріжжі: внаслідок удару загинуло 25 людей; 62 особи госпіталізовано.

12:01 Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Роберт Бен Лобан Воллес постфактум повідомив про свій візит в Україну. Воллес розповів, що обговорював із міністром оборони України Олексієм Резніковим надання українській стороні додаткової військової допомоги.

11:57 Збройні Сили України взяли під свій контроль селище Ямпіль, стиснувши "мішок" довкола Лимана. Інформацію про деокупацію Ямполя підтверджують аналітики Deepstate, покликаючись на фотографії українських вояків із соцмереж.

11:44 На південному напрямку у військ РФ є від 300 до 1000 дронів-камікадзе, оцінила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк: «Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету». Українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії, "в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні". Ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, вони можуть спричинити потужну пожежу.

11:02 Унаслідок російського по удару в приватному будинку загинула родина – жінка з двома дітьми і матір'ю. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Чоловік загиблої воює у Збройних Силах України і бере участь у боях довкола Лимана. Він побував на місці обстрілу. Єдиний, хто вижив на обійсті, – собака. Коли вранці на місці трагедії працювали рятувальники, він сидів переляканий на згарищі. Пса звати Крим.

10:17 Унаслідок нічного обстрілу росіянами Дніпра з "Іскандерів" загинула одна людина, поранено п'ятьох людей, пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин і адміністративні будівлі, знищено транспортне підприємство: під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

10:09 Російські воєнні злочинці обстріляли гуманітарну колонку на виїзді з Запоріжжя. Загинуло 23 людини, поранено 28 осіб, повідомив голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух. Перед тим Старух повідомив: Росія завдала ракетного удару по цивільній колоні на виїзді з обласного центру, коли люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. "Всі цивільні люди, наші земляки... Горіть в пеклі, кляті рашисти!" – обурився Старух. Згідно з офіційною інформацією, росіяни випустили 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300" - по гуманітарній колоні, а також по авторинку (4 влучання).

10:02 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Медичне забезпечення російських військових в Україні, ймовірно, погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої допомоги при бойових діях, при цьому було рекомендовано використовувати жіночі гігієнічні засоби як економічно ефективне рішення.

Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі. Деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але укладають їх на своєму спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою передбачених липучок – ймовірно, тому, що таке спорядження є дефіцитним і його можуть вкрасти. Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне застосування турнікетів у разі катастрофічної кровотечі на полі бою.

Відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції в багатьох підрозділах в Україні.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 59 080 (+500) осіб, танків – 2338 (+13) од., бойових броньованих машин – 4932 (+23) од., артилерійських систем – 1391 (+6) од., РСЗВ – 333 (+2) од., засобів ППО – 176 (+1) од., літаків – 264 (+2) од., гелікоптерів – 225 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3768 (+17) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

68,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

28,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

62,8% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

45,1% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

21,2% літаків (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,3% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

12,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:11 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В той же час, у республіці білорусь, з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами російської федерації. Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь та російської федерації із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п’ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка. Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти російської федерації. Так, в місті Маріуполь, вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів російської федерації до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій. В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме: в населеному пункті Бахмутівка Луганської області, в результаті удару по району зосередження противника понад п’ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки; в населеному пункті Токмак Запорізької області до п’ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки; в Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника зазнали поранення; в місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім БпЛА, зокрема, п’ять – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури «часткової мобілізації» та суперечити своїм власним повідомленням, але визнаючи систематичні провали російської бюрократії лише через вісім днів після оголошення мобілізації.

• Можливо, Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на боці Росії.

• Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії комунікацій, які підтримують російські війська в районі Дробишеве–Лиман.

• Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних просувань у Херсонській області, але заявили, що російські війська розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області.

• Українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби в Херсонській області.

• Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Російські війська, ймовірно, збільшили використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на півдні України.

• Незалежна російська соціологічна організація Левада-Центр виявила, що майже половина опитаних росіян стурбовані мобілізацією, але підтримка російських військових дій знизилася лише трохи – до 44%.

• Українські посадовці знову висловили занепокоєння тим, що Кремль мобілізовуватиме громадян України в окупованих областях після заяви президента Росії Путіна про анексію.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не зафіксовано. Спостерігаються намагання окупантів відновити рух через Антонівський міст, підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка. Опівдні в районі Осокорівки виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб. Під вогневим ураженням наших підрозділів відступили, зазнавши втрат. Також дії наших підрозділів були успішними в районі Давидова Броду, де подавлено ворожий опорний пункт. Ворог продовжує обстрілювати позиції наших підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням. Протягом дня завдав 4 авіаційних та 1 ракетний удар. З реактивних систем залпового вогню «Град» вранці було обстріляно нещодавно звільнену від окупантів Миролюбівку. Одну людину вбито, одну поранено. Не даючи можливості відновлювати обійстя, ворог продовжує терор. Ввечері знов касетний «Смерч» вдарив по житловому району Миколаєва. Троє людей загинули на місці, 12 поранених доправлено до лікарні. Трохи згодом спрямовано атаку дронів-камікадзе: по Миколаївщині – 5 та по Одещині –2. Над Миколаївщиною 3 «Шахеди-136» збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі. Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе. Протягом бойового дня нашою авіацією нанесено 12 ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді. Відмінусовано від ворожого війська 43 рашисти, 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», дві самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 реактивні системи залпового вогню «Град», міномет 120-го калібру, 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10». Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі. Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 «Калібри».

01:13 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні: "Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до тієї катастрофи, котру вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих «днр» і «лнр», остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, котрі в Росії ще залишалися". Зеленський звернувся до росіян і сказав: "Ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжити цю війну, буде те, що ціле російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без достойного життя і без поваги до будь-яких людських цінностей".

00:47 Президент Росії Владімір Путін підписав укази про "визнання державного суверенітету та незалежності" Херсонської та Запорізької областей України. Кілька днів тому російські окупанти оголосили про завершення "підрахунку" голосів на "референдумі" і повідомили, що за "незалежність" окупованих територій проголосувало по 90% тамтешнього населення.