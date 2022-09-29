218-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:41 Країни – члени НАТО вважають, що аварії на "Північних потоках" можуть бути наслідком небезпечних безумних диверсій. Альянс готовий відповідати на будь-які дії, що можуть бути спрямовані проти критично важливої інфраструктури країн-союзниць. "Пошкодження трубопроводів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» у міжнародних водах Балтійського моря є предметом глибокого занепокоєння. Вся інформація, доступна зараз, вказує, що це є результатом умисних, безумних та безвідповідальних актів диверсій. Ці витоки створили ризик для судноплавства і завдали суттєвої шкоди довкіллю", – йдеться у заяві. Альянти запевнили, що "будь-яка навмисна атака проти критичної інфраструктури союзників отримає об’єднану та рішучу відповідь".

14:10 Україна провела з Росією черговий обмін полоненими – на волю повернули чотирьох морських піхотинців і двох цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

13:36 Журнал The Time включив до рейтингу Time 100 Next, у котрому відзначає сотню людей, які "змінюють майбутнє світу", трьох українців – математикиню Марину В'язовську, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

13:07 Міністерство оборони України не виключає використання ядерної зброї Росією проти України. Водночас офіційний Київ вважає, що стан цього озброєння може бути таким же занедбаним, як ціла російська армія. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна". "Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести й "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання", – сказав Резніков. "Якось я спілкувався з другим Президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якби цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати й утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії?" – акцентує міністр. Резніков нагадав, що українські ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні, "ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там".

12:21 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у День пам’яті трагедії Бабиного Яру, що російська армія відтворює в Україні найжорстокіші практики нацистів. "Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання. Ті, хто влаштовував геноцид у 1941-му, і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му, – однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу", – прокоментував голова уряду.

12:15 У Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ, які мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи російських збройних сил, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням дані ГУР Міноборони України. В результаті поповнення співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має становити 1 до 5. Для розміщення планується використати військові фонди, а також цивільні приміщення та будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари й інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі та зняту зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

11:57 Медійна компанія Thomson Foundation виключила репортерку проросійського видання "Страна.ua" Анастасію Товт зі списку номінантів премії для молодих журналістів. "Ми вицофуємо номінацію журналістки, працевлаштованої на "Страна.ua", із премії Thomson Foundation 2022 після того, як нам повідомили, що видання є забороненим в Україні і його звинувачують у поширенні російської дезінформації", – зазначили в організації. Єдиною українською журналісткою, висунутою на премію, залишається кореспондентка Hromadske Олеся Біда, яку номінували за матеріал про 17-річну дівчину із Маріуполя. Напередодні Біда заявила, що вона зрезиґнує з участі в премії, якщо її прізвище стоятиме у списках поруч із пропаґандисткою. Низка громадських середовищ, а навіть міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, підтримали позицію Олесі.

11:12 США не мають жодної причетності до витоків газу на "Північних потоках", запевнив високого рангу американський військовий посадовець на брифінгу для преси. Версія про причетність США до вибухів активно просувається російською та китайською пропагандою.

11:09 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про ефективність співпраці з компанією ICEYE, котра ділиться зі Збройними Силами України супутниковими знимками за контрактом, укладеним Фондом Сергія Притули. "Із зрозумілих причин не можу розкрити всіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для завдання вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт зі супутниками", – прокоментував Резніков.

10:34 У Балтійському морі виявили четвертий витік газу із "Північних потоків", пише шведське видання Aftonbladet. Пробоїна утворилася в економічній зоні Швеції, посередині поміж двома іншими раніше виявленими ділянками.

10:19 Україна підготувалася до опалювального сезону на 88%, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З його слів, цей сезон буде найважчим. Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. "Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", – зазначив Шмигаль. Напередодні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. "Усе має бути швидко реалізовано, привезено й роздано людям до настання холодів", – додав він. Учасники урядової наради обговорили воєнні ризики під час проходження опалювального сезону. Створено штаб із ліквідації наслідків воєнних руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

10:08 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За сім днів, що минули з моменту оголошення президентом Путіним "часткової мобілізації", відбувся значний ексодус росіян, які прагнули ухилитися від призову. Хоча точні цифри невідомі, їхня кількість, ймовірно, перевищує чисельність усіх сил вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені й освічені люди. У поєднанні з мобілізованими резервістами внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення "відтоку мізків", ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими.

09:46 Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки загнуло троє людей, зокрема одна дитина. Ще п‘ятеро осіб постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Пошукові роботи тривають і досі, рятувальники шукають під завалами людей. "Ворог вдарив по житлових кварталах. Три приватні житлові будинки знищено, ще понад шістдесят пошкоджено. Зачепило й багатоповерхівку. Понівечено кіоски, автобуси, півтора десятка автівок. Також перебито лінію електропередач", – поінформував Лукашук. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що вибухи пролунали у селищі біля проспекту Металургів. Деякі тіла попросту дефрагментовано, їх неможливо ідентифікувати. "Я лиш не розумію одного. Чого вони добиваються і куди стріляють?.. Жодних воєнних цілей. Тупо терор", – обурився Філатов.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 58 580 (+430) осіб, танків – 2325 (+13) од., бойових броньованих машин – 4909 (+20) од., артилерійських систем – 1385 (+4) од., РСЗВ – 331 (+0) од., засобів ППО – 175 (+0) од., літаків – 262 (+0) од., гелікоптерів – 224 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) од., крилатих ракет – 246 (+4) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3751 (+9) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

68,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

28,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

62,5% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

45,0% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

21,0% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,1% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

12,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА. Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року. Також, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли. Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності. Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне . Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59. Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове керівництво, ймовірно, не спромоглося підготувати інформаційний контекст для потенційної поразки російського угруповання в Лимані, незважаючи на дедалі більше занепокоєння серед російських військових блогерів щодо можливості оточення Лиману Україною.

• Кремль міг би тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір і адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш імовірною датою для певного виду анексії.

• Російська влада продовжує надсилати щойно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для прямого посилення сильно ослаблених залишків різних підрозділів, включаючи підрозділи, які раніше вважалися основними конвенційними збройними силами Росії.

• Ймовірно, 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

• Українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій України в Херсонській області 28 вересня, але заявили, що українські війська продовжують позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій на Південному напрямку.

• Російські війська продовжили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.

• Російські військові чиновники відкрито суперечать публічно оприлюдненим інструкціям Кремля щодо мобілізації для виконання вимог щодо квот, хоча кремлівська пропаганда намагається змінити суспільне сприйняття часткової мобілізації.

• Російська влада починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні регіони Росії, щоб впоратися з сотнями тисяч росіян, які намагаються втекти з країни.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":