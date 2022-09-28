217-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:11 Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало владу Німеччини про можливу диверсію на газопроводах системи «Північний потік», пише Der Spiegel із посиланням на джерела в Берліні.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями Україна активізувала наступальні операції на північному сході країни. Підрозділи повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець, де українські сили закріпилися після попереднього наступу на початку місяця.

Росія встановлює суттєвішу оборону, ніж раніше, ймовірно, через те, що українське просування тепер загрожує частинам Луганської області в час, коли завершується голосування на референдумі щодо приєднання до Російської Федерації.

Запеклі бої також тривають і на Херсонщині, де залишаються вразливими російські сили на правому березі Дніпра. Росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах. Ймовірно, це пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які б інакше могли посилити інші фланги.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 58 150 (+400) осіб, танків – 2312 (+6) од., бойових броньованих машин – 4889 (+8) од., артилерійських систем – 1381 (+3) од., РСЗВ – 331 (+0) од., засобів ППО – 175 (+0) од., літаків – 262 (+1) од., гелікоптерів – 224 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од., крилатих ракет – 242 (+1) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3742 (+12) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

67,7% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

28,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

62,4% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

44,8% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

29,7% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

21,0% літаків (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,1% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

12,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б’ють і по цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів: на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка; на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван; на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БпЛА. В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої “самомобілізації”. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне . Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод “Житель”. Загальні втрати наразі уточнюються.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованої території України 30 вересня після того, як російські офіційні особи завершили свій сфальсифікований «референдум» 27 вересня.

• Повідомляється, що російські війська відправляють новомобілізованих військовослужбовців Західного військового округу на лінію фронту в Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

• Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл і здобули подальші успіхи на підступах до Лиману.

• Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії комунікацій у рамках південної кампанії контрнаступу, зокрема зриваючи спроби росіян вибудувати баржеву переправу.

• Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі Бахмута та на захід від Донецька, дедалі активніше залучаючи кримінальні підрозділи.

• Російські війська завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні авіа та ракетні удари по півдню України.

• Російська влада встановлює блокпости на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються уникнути примусової мобілізації, втікаючи з країни.

• Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром будуть анексовані.

• Анексія Росією окупованих Донецька та Луганська, ймовірно, посилить напругу в силах ДНР і ЛНР, які регулярно бунтують, коли їм пропонують воювати за межами власних областей.

• Російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію території України, яка незабаром буде анексована, як «контртерористичну операцію».

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":