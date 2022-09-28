Ймовірна наступна прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запевнила Україну у підтримці.

Напередодні український Президент Володимир Зеленський привітав її з перемогою на виборах.

Лідерка партії «Брати Італії», яка перемогла на позачергових парламентських виборах в Італії, Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) запевнила Україну в «прихильності підтримки справи свободи українського народу». Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 27 вересня.

«Шановний президенте Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку справи свободи українського народу. Будьте сильними та зберігайте непохитну віру», – відповіла Мелоні на привітання з перемогою від Президента України Володимира Зеленського.

«Вітаємо Джорджу Мелоні та її партію з перемогою на виборах. Ми цінуємо незмінну підтримку Італії України у боротьбі з російською аґресією. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з новим урядом Італії», – написав Зеленський.

Нагадаємо, що за підсумками позачергових парламентських виборів в Італії, які завершилися в неділю 25 вересня, перемогу здобула коаліція правих сил. За попередніми даними, партія «Брати Італії» на чолі з Мелоні отримала понад 26% голосів виборців, ще близько 18% набрали інші партії коаліції. У «Демократичної партії» менш ніж 20 відсотків голосів, у «Руху п'яти зірок» близько 15 відсотків. Тож головною фавориткою на посаду прем'єр-міністра країни вважають 45-літню Мелоні.

У ході своєї передвиборчої кампанії вона неодноразово наголошувала, що не планує змінювати політику Італії щодо України та Росії. Двох інших лідерів правої коаліції – колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні та експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі – неодноразово звинувачували в тісних зв'язках із Кремлем. Щоправда, після 24 лютого і Берлусконі, і Сальвіні неодноразово виступали зі засудженням аґресивної політики Кремля.