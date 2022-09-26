На виборах в Італії очікувано перемагають праві партії.

Вперше в повоєнній історії країни уряд формуватиме ультраправа партія.

Джорджа Мелоні

У неділю, 25 вересня, в Італії завершилися дострокові вибори до парламенту. Попередні результати свідчать про епохальні зміни в партійно-політичному ландшафті: вперше в повоєнній історії країни уряд формуватиме ультраправа партія.

Згідно з попередніми даними, на основі підрахунку 63,91 відсотка виборчих бюлетенів, які наводить газета Corriere della Sera, коаліція правих сил набрала 43,87% голосів за партійними списками. Відповідно до італійського виборчого законодавства, за змішаних виборів це дозволяє отримати абсолютну більшість у парламенті з урахуванням депутатів-мажоритарників.

Беззаперечним лідером актуальних перегонів стала ультраправа партія «Брати Італії» (Fratelli d'Italia), яка набрала 26,22 відсотка голосів. Її лідерка – 45-річна Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) – має всі шанси очолити коаліційний уряд.

До урядової коаліції також увійде правопопулістська партія «Ліга» (Lega) на чолі з колишнім скандально відомим міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні (Matteo Salvini). За неї проголосувало 8,87% італійців. Ще одним коаліціянтом, як очікується, стане консервативна партія «Вперед, Італіє» (Forza Italia) не менш скандального колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі (Silvio Berlusconi). За попередніми даними вона отримала 8,08% голосів.

За розрахунками телекомпанії Rai, блок правоцентристських сил отримає від 227 до 257 із чотирьохсот місць у Палаті депутатів та від 111 до 131 місця із двохсот у Сенаті.

Ліволіберальна коаліція здобула прихильність 26,35 відсотка виборців. Зокрема, за ліву «Демократичну партію» Енріко Летти (Enrico Letta), за попередніми даними, проголосували 19,19%. За «Альянс зелених і лівих» (Alleanza Verdi e Sinistra) – 3,65% виборців. Проєвропейську партію «+Європа» підтримало 2,8 відсотка італійців.

Окремо слід сказати про популістський рух «П'ять зірок», який на попередніх виборах був лідером електоральних перегонів, але за останні роки відчутно втратив свою популярність. Цього разу за рух проголосувало 16,5% виборців.

Електоральна фреквенція, порівняно з попередніми загальними виборами в Італії, істотно знизилася. За даними італійського Міністерства внутрішніх справ, станом на вечір 25 вересня вона становила 50 відсотків.

Тож, як уже було сказано, лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні має всі шанси стати прем’єр-міністеркою. Якщо це станеться, то вперше в італійській історії жінка очолить уряд. І вперше в повоєнній історії прем’єром стане представник ультраправих сил.

Зразу варто зазначити, що Мелоні називає себе прихильницею НАТО. До Путіна вона симпатій ніколи не відчувала (на відміну від Берлусконі та Сальвіні, які, щоправда, після 24 лютого заявили про радикальну зміну свого ставлення до шефа Кремля). Мелоні обіцяє твердо підтримувати нинішню політику Євроунії та НАТО щодо Росії та допомоги Україні. Варто зазначити, що навіть в опозиції Мелоні завжди голосувала за санкції проти Росії.