216-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:11 Росія може приберігати частину крилатих ракет для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України взимку, припускає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат: "Ми бачимо, що противник перестав застосовувати таку високоточну зброю, як крилаті ракети "Калібр", Х-101, "Іскандер". Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об'єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму".

11:38 Росіяни обстріляли деокуповане місто Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Внаслідок обстрілів загорілася церковна школа, господарча споруда та крамниця. Госпіталізовано п'ятьох людей. "Втекли. А тепер ще й підло нищать цивільне населення", - прокоментував Тимошенко.

11:19 США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення: "Стосовно будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, хоча поки що ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію."

10:29 Зранку протиповітряна оборона ВМС ЗСУ знищила всі три іранські безпілотники-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни атакували Миколаївщину.

10:21 Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, поцілили десятьма ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури, повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух. Пошкоджена лінія електропередач, профільні служби працюють над відновленням електропостачання.

10:08 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту.

Існує реальна ймовірність, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Референдуми, які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня.

Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про вступ буде сприйматися як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 57 750 (+550) осіб, танків – 2306 (+16) од., бойових броньованих машин – 4881 (+24) од., артилерійських систем – 1378 (+9) од., РСЗВ – 331 (+1) од., засобів ППО – 175 (+3) од., літаків – 261 (+1) од., гелікоптерів – 224 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7) од., крилатих ракет – 241 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3730 (+19) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

67,5% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

28,1% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

62,2% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

44,7% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

29,7% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

20,9% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,1% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:26 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Слава Україні! Розпочалася двісті шістнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Протягом минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме: на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове; на Краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка; на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне. На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд. Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль намагається показати свій вихід із реальності серйозних проблем у виконанні його «часткової мобілізації», але його пояснення навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити реальні помилки навколо себе.

• Запланована Кремлем анексія окупованої України може відбутися до або незабаром після 1 жовтня, початку регулярного осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України.

• Українські війська продовжували наступати на північ від Лиману та на східному березі річки Оскіл.

• Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії комунікацій у рамках південної кампанії контрнаступу.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута та на захід від Донецька.

• Російські війська продовжували використовувати безпілотники іранського виробництва для ударів по українських силах і містах на півдні України.

• Можливо, Кремль розглядає можливість офіційного закриття своїх кордонів або більш формального обмеження пересування чоловіків бойового віку всередині країни, щоб краще запроваджувати часткову мобілізацію.

• Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних референдумів про анексію, посилаючись на відверто сфальсифіковані дані про явку.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":