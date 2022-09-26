У Росії призовник підстрелив військового комісара.

Поранений перебуває в реанімації у важкому стані.

У місті Усть-Ілімську Іркутської області Росії чоловік зчинив стрілянину у військкоматі. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За різними даними, постраждав чи загинув військовий комісар або начальник призовної комісії.

Телеграм-канали опублікували відео інциденту. На ньому чоловік, який стоїть на сцені в невеликому залі, стріляє в людину за кафедрою, після чого підстрелений падає, а всі присутні вибігають із приміщення.

Свідки інциденту стверджують, що перш ніж здійснити постріл, чоловік викрикнув: «Ніхто не воюватиме! Зараз усі поїдемо додому!» На відео ці слова не потрапили.

Згодом губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що поранено таки військового комісара Олександра Єлісєєва. Його доправили до шпиталю у вкрай тяжкому стані. Наразі він перебуває реанімації, лікарі борються за його життя.

Пресслужба управління Росгвардії у реґіоні уточнила, що стрільця затримано. Його передали поліціянтам для подальшого розгляду, зброю вилучено.

На відео після затримання він називає себе місцевим мешканцем 1997 року народження. Telegram-канал Baza пише, що це 25-річний місцевий мешканець Руслан Зінін, який повинен був бути мобілізований.

Наразі проти стрільця порушено кримінальну справу за ст.317 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), ст.222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння зброї).