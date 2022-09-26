У Росії призовник підстрелив військового комісара.

Поранений перебуває в реанімації у важкому стані.

 

 

У місті Усть-Ілімську Іркутської області Росії чоловік зчинив стрілянину у військкоматі. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. За різними даними, постраждав чи загинув військовий комісар або начальник призовної комісії.

 

Телеграм-канали опублікували відео інциденту. На ньому чоловік, який стоїть на сцені в невеликому залі, стріляє в людину за кафедрою, після чого підстрелений падає, а всі присутні вибігають із приміщення.

 

Свідки інциденту стверджують, що перш ніж здійснити постріл, чоловік викрикнув: «Ніхто не воюватиме! Зараз усі поїдемо додому!» На відео ці слова не потрапили.

 

Згодом губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що поранено таки військового комісара Олександра Єлісєєва. Його доправили до шпиталю у вкрай тяжкому стані. Наразі він перебуває реанімації, лікарі борються за його життя.

 

Пресслужба управління Росгвардії у реґіоні уточнила, що стрільця затримано. Його передали поліціянтам для подальшого розгляду, зброю вилучено.

 

На відео після затримання він називає себе місцевим мешканцем 1997 року народження. Telegram-канал Baza пише, що це 25-річний місцевий мешканець Руслан Зінін, який повинен був бути мобілізований.

 

Наразі проти стрільця порушено кримінальну справу за ст.317 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), ст.222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння зброї).

26.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
214-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки ворожих російських військових сил у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
25.09.22 | | Україна
Deathday Джека Керуака
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Джек Керуак та герої його культових книг «On the Road» та «Волоцюги Дхарми» – Ніл Кесседі та Ґері Снайдер
24.09.22 | | Минуле
Листи в нікуди
Василь МАХНО
він пише листи комусь в нікуди пише про дощ – про осінніх чапель цього року особливо худих мимо яких прочалапав
24.09.22 | | Дискурси
213-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни розпочали на окупованих територіях серію примусових акцій, котру вони називають "референдум". Місцеві мешканці повідомляють про обхід квартир людьми зі зброєю. Український уряд закликає людей уникати будь-якого контакту з ворогом.
24.09.22 | | Україна
Факт чи вигадка
Надія Гаврилюк
Вміючи аналізувати, читач не повірить фейку, що скидається на правду. Він відрізнить інтерпретаційну «підробку» від смислів, закладених в оригіналі
23.09.22 | | Дискурси
212-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська втратили за минулу добу 550 солдатів, згідно з оцінкою Генерального штабу Збройних Сил України. Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
23.09.22 | | Україна
Що зумовлює асиметрію нашого мозку?
Індивідуальна міра асиметричності, з якою працюють обидві півкулі мозку, лише частково зумовлена генетикою.
22.09.22 | | Наука
Віткацій
Вітольд Ґомбрович
Спогади про "того, з плюмажем метафізичного дендизму, котрий вічно грав божевільного" з трійці авангарду міжвоєнної Польщі Шульц-Ґомбрович-Віткацій.
22.09.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.