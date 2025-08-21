Джорджа Мелоні пропонує план захисту України за 24 години.

Якщо Росія знову нападе на Україну, її союзники мають упродовж доби ухвалити рішення про надання їй військової та економічної допомоги.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала такий варіант гарантій для України, згідно з яким союзники України протягом 24 годин повинні ухвалити рішення про надання українцям допомоги у разі повторного нападу Росії. Про це повідомила газета La Stampa. Наразі ця пропозиція обговорюється в колі європейських лідерів.

Варіанти дій включатимуть надання Києву швидкої та стійкої оборонної підтримки, зміцнення української армії, економічну допомогу, а також запровадження нових санкцій проти Росії. При цьому поки що не зрозуміло, чи передбачає план відрядження військ окремими європейськими країнами до України.

Інформаційна аґенція Bloomberg, коментуючи план Мелоні, пише: «Хоча варіант "НАТО-лайт" не відповідатиме зобов'язанням з колективної оборони, викладеним у статті 5 Північноатлантичного договору, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у разі нападу.

Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто (Guido Crosetto), коментуючи цей план, заявив італійській газеті La Repubblica, що ідея Мелоні «полягає в тому, щоб НАТО як оборонний альянс міг забезпечити захист іноземної держави, наприклад України». «Як альтернатива окремі країни могли б взяти на себе такі зобов'язання. Оптимальний механізм буде обраний згодом. Безумовно, з НАТО буде гарантовано більш ефективне стримування», – зазначив Крозетто.

Про те, що Україні треба надати гарантії безпеки на кшталт статті 5 Статуту НАТО, Джорджа Мелоні говорила ще під час саміту в Білому домі в понеділок, 18 серпня.