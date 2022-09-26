215-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:31 За чотири дні після оголошення Путіним мобілізації, з 21 по 24 вересня, з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків, пише опозиційна російська "Новая газета. Европа" з посиланням на роздобуту редакцією закриту довідку ФСБ.

10:40 США розробили план на випадок застосування Росією ядерної зброї, підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на пряме питання журналіста, додавши: "Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки такого кроку будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти," але відмовившися обговорювати деталі.

10:25 Президент України Володимир Зеленський закликав серйозно поставитися до ядерних погроз Владіміра Путіна і не заспокоювати себе тим, що то може бути "блеф". Про це Зеленський сказав у інтерв'ю CBS. "Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Але тепер це може бути і реальність", - сказав Президент. Голова держави певен, що Путіну кортить використати атомне озброєння, але його стримує світ. Зеленський закликав продовжувати тиснути на Кремль.

10:07 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На військові бази почали надходити перші частини призваних за частковою мобілізацією Росії. Вже роздано багато десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами забезпечення навчання військ.

На відміну від більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів у призначених їм оперативних підрозділах, а не в спеціальних навчальних закладах. Як правило, у кожній російській бригаді два батальйони розгортаються, а третій залишається в гарнізоні, та може надати кадри інструкторів для навчання новобранців або підкріплення. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну.

Багато призовників протягом кількох років не мали військового досвіду. Відсутність військових інструкторів та поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчить про те, що багато новопризваних військових перекинуть на передову з мінімальною відповідною підготовкою. Вони, ймовірно, постраждають від високого рівня виснаження.

09:49 У військовому комісаріаті Усть-Ілимська в Іркутській області 25-річний чоловік розстріляв військового комісара. Російський офіцер перебуває в лікарні з шістьма кульовими пораненнями.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 57 200 (+500) осіб, танків – 2290 (+15) од., бойових броньованих машин – 4857 (+25) од., артилерійських систем – 1369 (+1) од., РСЗВ – 330 (+2) од., засобів ППО – 172 (+1) од., літаків – 260 (+1) од., гелікоптерів – 224 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од., автомобільної техніки – 3711 (+10) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 131 (+1) од., крилатих ракет – 241 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

67,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

28,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

61,9% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

44,4% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

29,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

20,8% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:05 Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе, один дрон знищили сили протиповітряної оборони, але два влучили в об'єкт військової інфраструктури, повідомляє Оперативне командування "Південь". Внаслідок масштабної пожежі й детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Існує загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії: на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове; на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. На території російської федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг. Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих. У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин. Водночас, противник намагається реалізувати оголошений незаконний “референдум” на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізькій області, представники окупаційної влади, разом з озброєними російськими військовими, здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому “референдумі”. До того ж, такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка . Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія мобілізує для цього конфлікту резервістів. Процес буде потворним, якість резервістів – поганою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Однак систем достатньо, щоб дозволити військовим комісарам та іншим російським чиновникам знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а звідти на війну. Але низька якість добровільних резервних підрозділів, створених зусиллями БАРС і добровольчих батальйонів, ймовірно, є надійним індикатором того збільшення бойової потужності, яке Росія може очікувати створити таким чином. Ця мобілізація не вплине на перебіг конфлікту в 2022 році і, можливо, не матиме дуже драматичного впливу на здатність Росії підтримувати поточний рівень зусиль до 2023 року. Проблеми, які підривають зусилля Путіна мобілізувати свій народ для боротьби, нарешті, настільки глибокі і принципові, що він, ймовірно, не зможе їх виправити в найближчі місяці – і, можливо, впродовж років. Путін, ймовірно, зіткнеться з жорсткими обмеженнями можливостей Росії вести широкомасштабну війну.

• Українські війська, ймовірно, звільнили поселення Шевченко в Донецькій області.

• Українські сили, ймовірно, контролюють Маліївку Харківської області.

• Українські війська воюють у районі Карпівки, Нового, Рідкодуба та Новосергіївки Донецької області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник у спробах протистояння нашим активним діям вишукує різноманітні варіанти. Поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб намагався перевірити міцність наших позицій. Внаслідок бою зазнав втрат і ретирувався. По рубежу потенційного просування наших підрозділів здійснює мінування протипіхотними та протитанковими мінами. Для забезпечення можливостей підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криму, не полишає спроб облаштування нових переправ, зокрема і на Каховському напрямку. Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує і авіацію, і дрони-камікадзе. Проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини. Знов потерпала від важкої артилерії Нікопольщина. З десяток снарядів, випущених по Мирівській та Марганецькій громадах пошкодили кілька приватних обійсть. Втрат серед цивільного населення немає. На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона-камікадзе типу «Шахід-136» присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю. Без руйнувань та людських втрат. В Бериславському районі Херсонщини, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений нашими зенітниками. Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання алтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць авто-бронетехніки. Знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі. Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без змін району маневрування, складу, задач та загроз. Ті самі 4 носії 28 «Калібрів» напоготові для нанесення ударів по всій території України.

00:21 Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує мобілізацію для знищення корінних народів. "Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу. На території самої Росії відбувається те саме. Це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану та й всього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій", – сказав Зеленський.