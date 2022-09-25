214-й день війни Росії в Україні. Хроніка

20:11 Ізраїльське видання The Jerusalem Post поставило Президента України Володимира Зеленського на перше місце у списку п’ятдесяти найвпливовіших євреїв світу. Зеленського вшанували за нечувану мужність і натхнення для всього світу. У top-50 він випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн.

19:09 Українські зенітники знищили російський літак і гелікоптер на Херсонщині. "25 вересня близько 17:00 підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади", - повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

18:38 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА. У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати російської федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю. У місті Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої “спеціальної операції”. Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків. Вчергове підтверджено майстерність наших воїнів-артилеристів. Протягом 24 вересня поточного року, в результаті вогневого впливу по об’єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

17:09 Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, зокрема, цивільних мешканців. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна. "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають", - поінформувала вона. При цьому Верещук наполягає, що Росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.

16:30 Офіс Президента вважає мобілізацію кримських татар на війну на боці Росії проявом геноциду. "Масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

15:16 У Дагестані розпочалися протести проти мобілізації. Мешканці села Ендірей спробували перекрили трасу Хасав'юрт-Махачкала. Поліція вдалася до пострілів у повітря, намагаючись розігнати зібрання. У низці поселень відбуваються затримання. Згідно з даними спільноти InformNapalm, Дагестан перший серед суб’єктів Росії за кількістю поіменно встановлених, знищених в Україні військовослужбовців.

14:24 В окупованому Росією Алчевську вночі підірвали російський склад зі зброєю. Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

13:58 В Умані, незважаючи на воєнний стан, відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі - тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегілім. Об'єднана єврейська громада України повідомляє, що "паломництво відбувається в штатному режимі". Вранці ОЄГУ інформувала, що в Україну на Рош га-Шана прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів.

13:19 Служба безпеки України зафіксувала на окупованих територіях розмови, котрі підтверджують, що росіяни від початку збиралися провести "референдум" насерматри і заздалегідь підготували результати. "Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів", – каже жінка. "Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут гатить, и все. Ну, кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали", – резюмує співрозмовниця.

12:55 У центрі окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомляють місцеві джерела, біля будівлі міськвиконкому вибухнув автомобіль.

12:28 Звільнена з російського полону військова медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку, її назвали Анна, – повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

11:39 Посол України в ООН Сергій Кислиця звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням про термінове засідання для обговорення голосувань щодо анексії, які проводяться на контрольованих Росією частинах України. У листі президенту Ради він попросив, щоб Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував членів Ради про ситуацію.

11:22 Одеса знову зазнала атаки з використанням дронів-камікадзе, жертв нема, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук: "Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони".

10:58 У Херсоні ліквідувався колаборант, колишній народний депутат від Партії регіонів Олексій Журавко. Інформацію про його загибель підтвердив очільник окупаційної адміністрації міста Кірілл Стрємоусов. Як повідомляє місцеве видання "МІСТ", Журавко загинув унаслідок влучання у готель Play Hotel на розі вулиць Потьомкінської та Форштадської.

10:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 56 700 (+400) осіб, танків – 2275 (+13) од., бойових броньованих машин – 4832 (+25) од., артилерійських систем – 1368 (+7) од., РСЗВ – 328 (+1) од., засобів ППО – 171 (+1) од., літаків – 259 (+4) од., гелікоптерів – 220 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10) од., автомобільної техніки – 3701 (+20) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 130 (+4) од., крилатих ракет – 241 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

66,6% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

27,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

61,7% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

44,4% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

29,4% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

20,8% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,7% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

12,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

21 вересня 2022 року відомий російський націоналіст, депутат Думи Алєксандр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію російських військових на Національну гвардію Росії (Росгвардію).

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки тилу на території України і в даний час сприяють проведенню референдумів щодо приєднання на окупованих територіях. Ці сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність режиму Путіна. Вони були особливо погано підготовлені до інтенсивних боїв, з якими зіткнулися в Україні.

З огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою. Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковими живими силами.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення. Є загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка; на напрямку – Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА. У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил російської федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське . Авіація Сил оборони завдала 26 ударів – підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спосіб виконання місцевими військовими комісарами наказів про мобілізацію свідчить про можливу розбіжність між вказівками міністра оборони Росії Шойгу щодо часткової мобілізації та вимогами президента Путіна поспішати.

• Президент Росії Путін, ймовірно, продовжить вирішувати системні проблеми у російському вищому командуванні шляхом заміни окремих підлеглих високого рангу.

• Можливо, Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

• Українські сили, ймовірно, продовжували досягати успіхів уздовж межі Харківської та Луганської областей та на північний захід від Лиману.

• Українські військові чиновники зазначили, що українська кампанія блокування на півдні України погіршує бойові можливості Росії.

• Російські джерела вказали три місця, де українські війська проводили наземні операції в Херсонській області: північна частина області, західна частина Херсонщини біля річки Інгулець і північний захід від міста Херсона поблизу межі між Миколаївською та Херсонською областями.

• Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

• Російська влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фіктивних референдумах.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":