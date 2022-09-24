Листи в нікуди

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

7.

Зранку коли курка знаходить зерно

й когутячі горла гудуть як дзвони

Ду Фу зазирає у східне вікно –

містечко поки що сонне

він пише листи комусь в нікуди

пише про дощ – про осінніх чапель

цього року особливо худих

мимо яких прочалапав

по дорозі дорогу перебіг йому лис

над рікою висіло суцвіття чайок

на поштовій станції відішле лист

складений із пелюсток чаю

з пересохлих стебел – ліній – значків

із гірчичних зерен на її тілі

з усього чого він би так хотів

якби вона всього захотіла

він зустрів її під дощем з комет

в імператорськім саді – білу лелію

старий імператор в той рік помер

молодий – ввесь квітник пересіяв

вона була з тих провінційних красунь

у яких на губах – молоко із медом

вона несла колихку красу

наче дзбан із вином для поета

нині в місті в якому Ду Фу живе

ближче осені – мир та спокій:

вітер диких гусей на південь жене

горобці залишились й сороки

селяни поріжуть на зиму жирних качок

відцвіте лелія – жасмин – гібіск

тих листів назбирався цілий мішок

торохтить по дорозі поштовий віз

а невдовзі прийде в країну війна

Ду Фу залишить місто і пуститься в путь

нападуть на поштовий віз війська

і листи вітри розметуть