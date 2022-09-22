211-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:02 Росіяни завдали масованого удару по Запоріжжю. Як повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух, у місті зафіксували дев'ять "прильотів". "Центр міста, осінній парк, улюблений для багатьох поколіннь запоріжців. В центрі парку - готель і ресторан, звичайні цивільні об’єкти. Сьогодні зранку саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об’єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік. Ще один приліт - у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії. Також сьогодні був приліт в енергетичний об’єкт критичної інфраструктури. На деякий час прийшлося вимкнути резервний генератор, в тому числі і в обласній лікарні. Наразі цю проблему вирішено. Інфраструктуру ще доведеться відновлювати", - поінформував Старух.

12:43 Росіяни обстріляли центральні квартали Нікополя із систем залпового вогню "Град". У місті понівечено 17 будинків (зокрема, багатоповерхових) газопровід та лінії електропередач, повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. Російські снаряди прилетіли у дві лікарні, школу, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкоджено стели на алеї пам'яті. Загинув 35-річний чоловік.

12:09 Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. "Ми стурбовані спробами провести односторонні референдуми на частинах України під російським контролем. Такий нелегітимний fait accomplis (доконаний факт) не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, він буде перешкоджати відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність", – ідеться в заяві, котру цитує аґенція УНІАН. МЗС Туреччини підкреслило підтримку територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України та "повторило готовність до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного розв’язання нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

11:51 Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила на Генеральній асамблеї ООН про потребу посилити допомогу. "У цей критичний момент конфлікту я обіцяю, що ми продовжуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя зі Сполученого Королівства прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю, у тому числі й нові ракети для РСЗВ. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", - сказала Трасс, згідно з повідомленням BBC Україна.

11:37 Росіяни обстріляли промислове підприємство у Краматорську. Про це повідомив голова міста Олександр Гончаренко. "Без жертв, але серйозні руйнування", – прокоментував Гончаренко.

11:20 США не побачили ознак посилення ядерної загрози з боку Росії після спроби Владіміра Путіна "розіграти ядерну карту" у зверненні до російської нації, заявив неназваний високопосадовець адміністрації США: "Ми чули раніше, як він розмахував "ядерною картою", – і ми знову почули це у його промові. Але насправді мова та формула, які він використовував сьогодні, дуже схожі на те, як він говорив про це раніше". Він назвав погрози Путіна «проявом слабкості» та попередив, що США уважно стежать за будь-якими ознаками потенційної ескалації.

Коментуючи оголошену Путіним часткову мобілізацію в Росії, представник адміністрації США сказав, що оголошення мобілізації, а потім уточнення заяви про мобілізацію (щоб спробувати, з одного боку, наголосити на тому, що ви викликаєте групу людей, а з іншого боку сказати, що ми не викликаємо надто багато людей) – це також вказує на дуже напружену ситуацію в Росії. Путіну доводиться вдаватися до чогось, чого він явно не хотів робити. Це підтверджує – його кампанія в Україні провалюється.

10:57 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на марґінесі 77-ої сесії Генасамблеї ООН триває робота над конкретними аспектами створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. "Ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, розв'язання якої потребуватиме, можливо, більш ніж однієї зустрічі", - заявив Гроссі під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, як повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Ми вже працюємо над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону", – сказав голова МАГАТЕ, додавши, що "попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне". Гендиректор МАГАТЕ зустрівся у США з Дмитром Кулебою, Сєрґєєм Лавровим і планує незабаром відвідати Україну, а потім, можливо, Росію.

10:24 Міністри закордонних справ Європейської Унії на зустрічі, скликаній після рішень Росії провести "референдуми" на окупованих територіях і розпочати мобілізацію, підтвердили рішучість ЄС продовжити надавати Україні військову підтримку. Про це заявив журналістам голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає аґенція "Інтерфакс-Україна". Євросоюз має намір у найкоротші терміни запровадити нові санкційні заходи проти Росії, ці обмеження матимуть і "персональний, і секторальний" характер та будуть розроблені "максимально швидко в координації з партнерами". До санкційного списку, зі слів Борреля, планується включити представників російського керівництва, а також осіб, які беруть участь у підготовці псевдореферендумів на окупованих територіях. Зустріч міністрів відбулася на марґінесі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

10:14 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

21 вересня 2022 року російський Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для підтримки операцій в Україні. Пізніше міністр оборони Росії Шойгу підтвердив, що це передбачатиме мобілізацію 300 000 військовослужбовців резерву.

Росія, ймовірно, матиме матеріально-технічні та адміністративні проблеми навіть зі збором 300 000 військовослужбовців. Очевидно, вона спробує створити нові формування з великою кількістю цих військ, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців.

Навіть така обмежена мобілізація, найімовірніше, буде вкрай непопулярною серед частини російського населення. Путін іде на значний політичний ризик, сподіваючись отримати так необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні.

09:56 Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН закликав створити Спеціальний трибунал для покарання Росії за злочини проти України. "Має бути створений спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом. Ми підготували конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені всім державам", – сказав Зеленський. ПрезидентГолова держави наголосив, що елементом миру обов'язково мусить бути покарання винуватця. Зокрема, він закликав до санкцій, візових обмежень, міжнародного компенсаційного механізму. "Росія має заплатити за цю війну своїми активами. Це також покарання. Це одне з найстрашніших покарань для російських посадовців, які цінують гроші понад усе", – заявив Зеленський.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 55 510 (+400) осіб, танків – 2236 (+9) од., бойових броньованих машин – 4776 (+28) од., артилерійських систем – 1341 (+1) од., РСЗВ – 318 (+0) од., засобів ППО – 169 (+1) од., літаків – 253 (+0) од., гелікоптерів – 218 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) од., автомобільної техніки – 3630 (+20) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 125 (+0) од., крилатих ракет – 240 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

65,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

60,5% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

43,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

28,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

20,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

12,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок; на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них – Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА. Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій. За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка . Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії. Загальні втрати ворога уточнюються.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним «часткова мобілізація» суттєво не вплине на хід війни в найближчі місяці.

• Путін прямо не погрожував застосувати ядерну зброю у випадку продовження Україною контрнаступальних операцій зі звільнення окупованих територій після російської анексії.

• Ймовірно, українські війська продовжували наступальні дії навколо Лиману.

• Українські сили завдали ударів на північ і схід від Херсона в рамках кампанії оперативного блокування російських матеріально-технічних, військових і транспортних засобів у Херсонській області.

• Українські та російські джерела ідентифікували три зони бойової активності 21 вересня: на північний захід від м. Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від межі Херсонської та Дніпропетровської областей біля Високопілля.

• Суб’єкти федерації (регіони) продовжують приховану мобілізацію, незважаючи на заяву президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

• Призначені Росією окупаційні адміністратори, ймовірно, посилюють правоохоронні та фільтраційні заходи на окупованих територіях України під час підготовки до фіктивних референдумів про анексію Росією.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Суттєвих змін не зазнали ані стан, ані склад, ані положення противника. Протягом бойового дня продовжувались обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення та населених пунктів в тилових і прифронтових громадах. Ворог наніс 4 авіаційних та 4 ракетних удари. Ввечері Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв реактивними снарядами системи залпового вогню «Град» і важкою артилерією. Вбито одну і поранено дві цивільні особи. Масштаби руйнувань уточнюються. На Миколаївщині протягом дня реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія»в напрямку Парутиного. Людських втрат нема. Серед дня ворог зі ствольної артилерії обстріляв портову інфраструктуру Очакова. Втрат нема. Надвечір 2 реактивних снаряди випущено по Березнегувацькій громаді, на щастя – влучання по відкритих поверхнях, люди не постраждали. Нашою авіацією нанесено 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу «Орлан-10». Саме з метою убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів, ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі. Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття. Але результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, свідчить про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах, складів боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції «Зоопарк» в Крутому Яру. При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсону. В результаті підтверджені втрати ворога складають 41 рашист, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2/3» Корабельне угруповання ворога в Чорному морі - без змін складу, задач та загроз.

02:34 Серед звільнених із російського полону є і Дмитро Козацький (позивний Орест), всесвітньо знаний фотограф "Азову".

02:24 Після звільнення п'ятеро українських командирів перебуватимуть на території Туреччини аж до завершення війни – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Про це повідомив Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. "Україна домовилася з Туреччиною – я говорив про це з Президентом Ердоганом, – що пʼятеро наших командирів, яких звільняють з полону, перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини. На час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", – розповів голова держави.

02:08 Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував звільнення українських полонених, захоплених на "Азовсталі". На волі 215 українських воїнів, зокрема 108 героїв Маріуполя та "Азовсталі", з-поміж них 108 – бійці "Азова".

#цитата Ця операція готувалася доволі довго. І в обміні є кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат. Хоча навіть більше, ніж 200... Бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну. Віддати Медведчука за справжніх воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень. Друга складова – окрім 200 воїнів, ми повернули ще пʼятьох бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен. Володимир Зеленський

01:50 Україна видала Росії Віктора Медведчука у рамках обміну полоненими. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. "Медведчук – це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома", – прокоментував голова спецслужби.

00:50 Офіційна інформація від Міністерства внутрішніх справ: керівників "Азову", які були на "Азовсталі", – Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину" звільнили з російського полону. Також вдома командир 36-ої окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина.

Всього звільнено з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери, 108 бійців "Азову", 10 іноземців. Серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.