Трампа звинуватили в шахрайстві.

Йому загрожує штраф на суму 250 мільйонів доларів.

 

 

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс (Letitia James) подала позов до колишнього президента США Дональда Трампа, його старших дітей та компанії Trump Organization, звинувативши їх у шахрайських практиках. Про це повідомила газета The New York Times.

 

За твердженням прокурорки, Трамп зумисно перебільшував вартість своїх активів для отримання позик на вигідних умовах. А в потрібних йому випадках навпаки применшував її задля зниження податків. Загалом офіс прокурора звинувачує Трампа у двохстах епізодах шахрайства за десятилітній період.

 

Летиція Джеймс хоче оштрафувати Трампа на 250 мільйонів доларів і на п'ять років заборонити йому та його родині вести бізнес у штаті, а також брати позики у місцевих фінансових інститутів.

 

Генпрокурорка стверджує, що Трамп і учасники його сімейного бізнесу порушили кілька кримінальних законів штату, а також, імовірно, порушили федеральні кримінальні закони. Тому результати свого розслідування вона передала також федеральним прокурорам. Чи збираються й вони порушувати кримінальну справу, наразі невідомо, зазначає The New York Times.

 

Трамп, своєю чергою, називав розслідування офісу генпрокурора Нью-Йорка «політично вмотивованим», домагався його припинення, а також намагався ухилитися від відповідей на питання слідчих. Під час надання свідчень колишній президент понад 440 разів посилався на п'яту поправку до Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе.

21.09.2022

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