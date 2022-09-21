Декомунізація на Львівщині має завершитися впродовж року.

Львівська облрада закликала громади області якнайшвидше завершити процес декомунізації та деколонізації в області. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 20 вересня. Ним встановили терміни – процес має завершитися до кінця 2023 року.

 

Йдеться про рекомендації територіальним громадам на Львівщині демонтувати всі пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіали, які символізують тоталітарний окупаційний режим; про перенесення місць поховань загиблих у воєнний і післявоєнний періоди 1939–1954 років із території населених пунктів на кладовища та про перейменування вулиць, площ та інших об'єктів топоніміки, назви яких пов’язані з державою-агресором. 

 

«Ми хочемо прибрати маркери радянського окупаційного режиму – пам’ятники, меморіали, а поховання енкаведистів, датовані 1939–1954 роками, перенести на кладовища. У цивілізованій державі на площах і вулицях не може бути поховань, це суперечить будь-яким принципам моралі, християнським принципам, санітарним нормам тощо. Тому, сподіваюся, рішення обласної ради стимулюватиме профільне міністерство дати дозвіл на переміщення цих пам’яток і зняття їх з обліку», – каже голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради Святослав Шеремета.

 

З його слів, на Львівщині є близько 170 радянських меморіалів і пам'ятників, знесення яких, зокрема, потребує дозволу Мінкультури.

 

Також у рішенні йдеться про необхідність перейменування населених пунктів, вулиць, площ, майданів та інших об’єктів топоніміки, назви яких пов’язані з країною-агресором.

 

Львівській ОВА депутати доручили звернутися до міністерства культури щодо надання дозволів на зняття з обліку та перенесення пам’яток історії, які символізують тоталітарний окупаційний комуністичний режим.


 

21.09.2022

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