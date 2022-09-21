У Тернополі відновлюють масковий режим.

 

У Тернополі з четверга, 22 вересня, відновлюють обов'язкове носіння масок. Зокрема, вдягати маски необхідно буде під час поїздок у громадському транспорті, перебування у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та в релігійних установах. Відповідне рішення прийняли на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

 

Серед головних рішень, які набирають чинності з 22 вересня 2022 року:

 

1 Забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.

 

2. Забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори).

 

3. Здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах).

 

4. Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів. 

 

5. Рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

 

6. Організувати належним чином освітній процес відповідно до вимог чинного законодавства (постанови головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021р. №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)).

 

7. Забезпечити належну  якість повітря приміщень у закладах освіти.

 

8. Забезпечити неухильне подання інформації до ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» щодо кількості відсутніх дітей в закладах освіти, кількості закритих класів, закладів.

 

9. Під час Богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції Літургійного посуду.

 

За останній тиждень рівень захворюваності на коронавірус в Тернопільській області суттєво зріс. За минулу добу, 20 вересня, в області підтвердили 510 випадків хвороби.


 

21.09.2022

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