210-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 Верховний суд окупаційної адміністрації Криму оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" у Перевальному – одному з лідерів кримськотатарського національного руху, політику та активісту, колишньому журналісту Наріману Джелялу і братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 року, Асана Ахметова - до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на 1 рік, Азіза Ахтемова - до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на 1 рік., повідомляє видання "Крим. Реалії".

11:44 Сполучені Штати Америки оцінюють російські ідеї з "референдумом" як ознаку провалу. Про це заявила посол США в Україні Бриджіт Брінк. "Фальшиві референдуми і мобілізація є ознаками слабкості і провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають зазіхань Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки доведеться", - прокоментувала Брінк у twitter.

11:16 Секретар РНБО Олексій Данілов назвав план мобілізації у Росії "планом утилізації". "Щодо останніх заяв. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк «вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «Біла лада»", - написав Данілов у twitter.

10:59 Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу заявив, що в Росії під час оголошеної Путіним "часткової мобілізації" рекрутують 300 тисяч резервістів. "Сама лінія зіткнення (можна називати її і лінією фронту, і лінією зіткнення) - понад тисячу кілометрів. Природно, те, що ззаду, і те, що там, по цій лінії - це треба закріплювати, ці території треба контролювати", - сказав Шойґу. Міністр розповів росіянам, що Україна вже втратила "половину армії", натомість Росія - лише 5937 людей.

10:26 Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку назвав дії президента РФ Владіміра Путіна "неприкритим імперіалізмом". Зі слів Шольца, загарбницька війна Росії проти України нічим не виправдана. Як заявив канцлер, Путін провадить її із однією єдиною метою - заволодіти Україною, не зважаючи на такі цінності, як самовизначення та політична незалежність. "Для цього існує лише одне слово: неприкритий імперіалізм", - наголосив Шольц. Звертаючись до учасників генасамблеї ООН, канцлер Німеччини закликав їх не допустити, щоби Росія перемогла у війні проти України, повідомляє "Німецька хвиля". "Україна має бути здатна відбити напад Росії. Ми підтримуємо Україну в цьому всіма нашими силами: фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю", - запевнив Шольц. Голова німецького уряду зазначив, що ООН не може дозволити собі "сидіти, склавши руки, поки озброєна до зубів ядерна держава, яка до того ж є серед засновниць організації, бажає посунути межі насильства". На його думку, правила та інституції мають бути приведені у відповідність "з реаліями XXI століття".

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 20 вересня 2022 року офіційні особи окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення референдумів щодо приєднання до Російської Федерації. Ці референдуми відбудуться після офіційного визнання російською Думою Донецької та Луганської народних республік 21 лютого 2022 року. Така нагальність, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого українського наступу та очікуванням більшої безпеки після офіційного приєднання до Росії.

• Російські війська в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. Російська Дума проголосувала 20 вересня 2022 року за внесення поправок до закону, який розширює покарання для військовослужбовців, які не виконують своїх зобов'язань. Це, мабуть, покликане обмежити кількість дезертирів і відмовників і цим пом'якшити деякі з безпосередніх проблем.

• Протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво зіткнулося із значним тиском. Ці нові заходи, ймовірно, були прийняті через громадську критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії. Путін йде на більший політичний ризик, підриваючи фікцію про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в стані національної кризи, сподіваючись отримати більше бойової могутності.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 55 110 (+300) осіб, танків – 2227 (+11) од., бойових броньованих машин – 4748 (+24) од., артилерійських систем – 1340 (+17) од., РСЗВ – 318 (+0) од., засобів ППО – 168 (+0) од., літаків – 253 (+1) од., гелікоптерів – 217 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од., автомобільної техніки – 3610 (+23) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 125 (+0) од., крилатих ракет – 239 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

65,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

27,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

60,2% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

43,5% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

28,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

20,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:28 Президент Росії Владімір Путін підписав указ про проведення часткової мобілізації у РФ, про що повідомив у своєму зверненні до росіян у середу. Мета - "для захисту Росії, її суверенітету і цілісності". "Призову на військову службу підпадатимуть громадяни, які на даний час перебувають у запасі і перш за все ті, хто проходив службу у рядах збройних сил і мають досвід. Призвані будуть проходити військову підготовку", – сказав Путін.

08:34 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов’янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов’янську ТЕС. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп’янськ та Кам’янка; на Краматорському напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське; на Запорізькому напрямку – Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне. На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне. Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів. Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з Силами оборони України. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються .

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення «референдуму» щодо приєднання до Росії, голосування за яке відбудеться 23-27 вересня.

• Анексійні плани Кремля націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, має намір покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно йти на війну нібито для захисту новоанексованої території Росії.

• Українські сили продовжували перешкоджати зусиллям Росії відновити наземні лінії комунікацій через ріку Дніпро в Херсонській області.

• Ймовірно, російські війська атакують українську гідротехнічну інфраструктуру в Харківській та Луганській областях, щоб загрожувати українським позиціям уздовж річки Сіверський Донець.

• 20 вересня російські війська здійснили наземні удари в Донецькій області.

• Російські війська не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя 20 вересня та продовжували типові артилерійські удари по всій Запорізькій області.

• Російські війська продовжують погіршувати свої можливості формування сил, розбираючи навчальну техніку на запчастини для ведення бойових дій в Україні.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями, облаштовувати нові рубежи оборони. Не маючи успіху і перспектив на суходолі, ворог вдається до вогневого, морально-психологічного тиску, техногенного шантажу й використання дронів-камікадзе. Протягом бойового дня ворог наніс 9 авіаційних та 1 ракетний удари по наших позиціях і населених пунктах з мирним населенням. Ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі, в тилових районах, на суттєвому віддалені від лінії фронту. Середдень спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали. За частинами збитого дрону, ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри. Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” ворог вдарив по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат. Наші авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу. В небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині - присічено спробу повітряної розвідки окупантів - 2 “Орлани-10” збито. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро. Кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки. Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці. В Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 великих десантних кораблі разом з десантних катером. Той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту.

00:51 Президент Володимир Зеленський заявив, що нові ініціативи Росії у війні проти України аніяк не змінять планів держави - оборони від ворога. "Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням... Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості. І я дякую всім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми". - сказав Зеленський.