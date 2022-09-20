Cуд арештував корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 млн грн.

Рішенням суду накладено арешт на корпоративні права в розмірі майже 80% статутного капіталу мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості – базу відпочинку, земельну ділянку та приватний житловий будинок. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн, а його власником є громадянин РФ. Арештоване майно передають в управління АРМА.



«За даними слідства, посадові особи ТзОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника уклали ряд формальних договорів з метою виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, на підприємства нерезиденти, зареєстровані в Республіці Кіпр. А отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи як заробітна плата для російського власника. Таким чином податки сплачувалися до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні», – йдеться в повідомленні прокуратури Львівщини.



Кримінальне провадження розслідують за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та службового підроблення (ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 ККУ).

Правоохоронці не розголошують назву мережі готелів, на корпоративні права та майно якої накладено арешт. За даними видання zaxid.net, рішення суду стосується ТзОВ «Рейкарц і партнери. Україна». Мережа налічує 60 готелів по всій Україні, зокрема три у Львові, ще один – у Трускавці.

За інформацією YouControl, засновниками ТзОВ «Рейкарц і партнери. Україна» є кіпрські компанії «Рейкартц хотелс енд різотс (сайпрес) лімітед» та «Фріотрон холдінгс лімітед». Кінцевим бенефіціарним власником є російський бізнесмен Юрій Васін, який перебуває під санкціями.

На початку вересня мер Львова Андрій Садовий заявляв, що передав у НАБУ й обласну військову адміністрацію список із понад 340 підприємств Львова, якими досі володіють росіяни. Частину цього списку, де серед інших згадані й готелі мережі Reikartz, Садовий опублікував у відкритому доступі.