Компанія Turkish Airlines відмовилася навчати російських пілотів.

Експерти переконані, що за прикладом Turkish Airlines вчинять й інші навчальні центри.

Російські пілоти більше не матимуть змоги проходити підготовку на тренажерах імітації польоту (FSTD) у турецькому навчальному центрі авіакомпанії Turkish Airlines. Турецька авіакомпанія надіслала російським колегам відповідні повідомлення. Про це пише видання The Insider, інформацію якому підтвердили в одній російській авіакомпанії.

Як йдеться в офіційному листі навчального центру Turkish Airlines, рішення ухвалене у зв'язку з «посиленням санкцій Європейського агентства з безпеки польотів».

За словами опитаних The Insider авіаційних експертів, які побажали залишитися анонімними, будь-які особи й організації, які співпрацюють з авіакомпаніями із Росії, ризикують потрапити під вторинні санкції. Якщо авіаційний навчальний центр у Туреччині продовжить навчати російських пілотів, EASA може відкликати його сертифікат. За прикладом Turkish Airlines вчинять й інші навчальні центри, стверджують експерти.

«Є ймовірність, що навчальний центр Turkish Airlines не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці. Зрозуміло, що є навчальні центри авіакомпаній Близького Сходу — ці країни поки що не приєдналися до санкцій, тож у якомусь центрі Emirates наші пілоти зможуть проходити підготовку. Але це далі і, найімовірніше, дорожче, якщо Emirates не демпінґуватиме», — каже експерт.

За словами співрозмовників, відмова турецьких партнерів від співпраці – болючий удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. Саме у Туреччині проходили навчання росіяни на тих тренажерах, які після закриття Європи виявилися недоступними. Навіть за регулярної практики польотів тренажерна підготовка залишається для пілотів обов'язковою. На найпоширеніші типи магістральних літаків сімейства Airbus A320 і Boeing B737 є тренажери. З іншими типами лайнерів ситуація ще складніша.

Раніше стало відомо, що кілька турецьких банків, серед яких найбільший приватний банк Туреччини Iş Bankası, призупинили роботу з російською платіжною системою «Мир». Крім того, в соцмережах з'явилися повідомлення про відмови приймати карту в низці турецьких готелів.