209-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:01 Російські окупанти вилучили з мелітопольських бібліотек усю літературу (зокрема дитячі книги), написану українською мовою, повідомляє Центр національного спротиву України.

11:05 Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що коли Путін хоче завершити війну в Україні "якнайшвидше", то він має повернути всі захоплені землі включно з Кримом: "В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, ми провели з ним дуже докладні переговори. І виглядає, що він готовий покінчити з війною якнайшвидше. Це було моє враження – бо те, як зараз ідуть справи, є досить проблематичним". Однак, наголосив він, війна не може закінчитися приєднанням будь-яких територій України до Росії. "Якщо в Україні буде відновлено мир – то, звичайно, повернення захоплених земель буде справді важливим. Це те, чого ми хочемо. Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Землі, які були захоплені, будуть повернуті Україні". Він нагадав, що повернути Україні Крим він просить Путіна з 2014 року. За його словами, він має «наполегливе бажання» організувати переговори Путіна та Зеленського, щоб вони вирішили всі суперечності: "Я хочу почути від них усе. Ми поки не досягли успіху, але я не втрачаю надії".

10:09 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO [проєкту 877 «Палтус»] з порту приписки Севастополя в Криму до Новоросійська в Краснодарському краю на півдні Росії.

Це, дуже ймовірно, через нещодавню зміну рівня загрози місцевій безпеці в умовах посилення українських ударних можливостей дальньої дії. За останні два місяці було атаковано штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.

Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Путіна для анексії півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України.

09:57 Офіс Президента заявляє, що проведення псевдореферендуму, анонсованого напередодні проросійськими екстремістськими організаціями "ДНР" і "ЛНР", ні на що не матиме впливу. "Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", – прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 54 810 (+160) осіб, танків – 2216 (+4) од., бойових броньованих машин – 4724 (+4) од., артилерійських систем – 1323 (+10) од., РСЗВ – 318 (+6) од., засобів ППО – 168 (+0) од., літаків – 252 (+1) од., гелікоптерів – 217 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5) од., автомобільної техніки – 3587 (+6) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 125 (+0) од., крилатих ракет – 239 (+1) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

64,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

59,8% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

42,9% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

20,2% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:44 Українські кіберзахисники здобули персональні дані найманців російської ПВК "Вагнер". Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. "Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!" – написав Федоров.

08:19 Сім'я ідентифікувала загиблого чоловіка з ізюмського кладовища, на руці котрого під час ексгумації виявили синьо-жовтий браслет. То військовослужбовець 93-ої окремої механізованої бригади Сергій Сова. Як розповіла дружина воїна Оксана Сова, вона впізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Син Сергія написав Президентові України листа, в котрому попросив повернути батькове тіло для належного поховання.

Оксана Сова: – Я знала, що наші війська зайшли в Ізюм, і почалась така тривога. Але я навіть не думала, що могилу мого Сергія знайдуть у тому лісі, тому що позиції були геть в іншому місці, лісопосадці. Думала, що саме там його знайдуть. Потім почали з'являтись світлини з ексгумації, й жодної секунди в мене не було сумніву, що це мій Сергій. Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями, тому що на тілі були великі зображення — це голова сови, зображення черепа, самурай з китайськими ієрогліфами. Навіть витатуйоване ім'я доньки залишилось на руці. Й жовто-сині браслетики. З цими браслетами Сергій не розлучався з 2014 року. Ще тоді, коли він йшов на війну, їх йому як обереги подарували наші діти. Синочок тоді пішов у перший клас, а донечці виповнився рік. На шиї чоловіка ще були срібні ланцюжки із зображенням Архангела. Наскільки я зрозуміла, рашисти їх зняли та забрали… Ще у кишенях форми Сергія мають бути іграшки від «кіндера», які йому часто віддавала Елінка. "Факти"

08:08 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна; на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине. Продовжуються заходи так званої “мобілізації” на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів. В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло. Противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останнmj] не знаходиться під контролем Росії) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України на півночі викликає паніку в маріонеткових силах і деяких кремлівських децидентів.

• Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.

• Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.

• Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.

• Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і логістичних об’єктах у Херсонській області.

• Українські та російські джерела визначили три зони бойової активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.

• Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку. З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався. Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів. Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари. В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлось без жертв.

По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч” та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Беж людських втрат. Нашою авіацією нанесено 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню «Орлан-10» та «Орлан-30» знищено. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах. Підтверджені втрати ворога складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», 4 самохідних 152 мм «Акації», 2 самохідних гармати «Гіацинт-С», 6 реактивних систем залпового вогню «Град» і склад ворожих боєприпасів в Правдиному. З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі. Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Дотримання режиму інформаційної тиші – спільна робота на благо військовій операції з деокупації населених пунктів й людей, що так цього чекають. Довіра силам оборони – це віра в нашу Перемогу!

00:23 Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і пані президентова Олена Зеленська зустрілися з королем Британії Чарльзом ІІІ на урочистостях у день похорону його матері, королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомив голова українського уряду. "Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - прокоментував Шмигаль.