208-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Над селищем Ярова у Донецькій області підняли синьо-жовтий прапор. Ярова розташована поруч із деокупованим Святогірськом.

15:37 Українська влада має намір залучити ООН до створення повноцінного механізму військових репарацій, на виплати яких хочуть направити заморожені російські резерви та активи близьких до Путіна російських олігархів, прийнявши відповідний механізм на Генеральній Асамблеї ООН за підтримки його західних союзників — США, Великої Британії та Європейського союзу, пише The Guardian із посиланням на джерела, близькі до обговорення ініціативи. Видання зазначає, що загалом ідею підтримують усі західні союзники України, проте кожен з них має власні побоювання юридичного характеру.

14:47 Служба безпеки України у Запоріжжі провела спецоперацію, під час котрої заблокувала спробу нелегальної передачі новітніх військових технологій до однієї з країн Східної Азії. Підслідні намагалися переправити іноземцям секретну документацію про виробництво авіаційних двигунів для винищувачів та бойових гелікоптерів. Саму схему схему організував колишній чиновник одного із потужних оборонних підприємств регіону, і залучив до цього трьох нинішніх працівників, які приховано копіювали секретну інформацію із робочих комп'ютерів і зразків технічної документації. "За попередніми висновками фахівців оборонно-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів", - йдеться у повідомленні.

14:14 Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства як воєнних злочинів, учинених російськими окупантами, сказав генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Лівому берегу", додавши: "Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше... Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається «зелена кімната», – за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях". При цьому авторка інтерв'ю нагадує, що "одним з номінальних приводів звільнення попереднього омбудсмана Людмили Денісової було звинувачення її в тому, що вона ледь не вигадує сексуальні злочини. Коли її знімали, говорилося, що оскільки всі матеріали в прокуратурі, вона не може публічно про це говорити. Нещодавно було опубліковано звіт ОБСЄ з посиланням на дані офісу омбудсмана – часів Денісової – які фактично підтверджують її правоту. Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер повідомив, що «так, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі дітей. Як мінімум йдеться про 25 дівчат у віці від 14 до 25 років, які утримувались у підвалі в Бучі, піддавалися груповому зґвалтуванню російськими військовими, внаслідок чого 9 із них завагітніли»".

13:50 До Умані вже прибуло чотири тисячі хасидів для святкування Рош Гашана, повідомила Об'єднана єврейська община України. "Від сьогодні розпочинається масовий заїзд до Умані великої кількості паломників-хасидів, які їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", – йдеться у повідомленні. Рош Гашана почнуть святкувати ввечері 25 вересня і закінчать увечері 27 вересня. Перед святом українська влада застерегла, що не може ґарантувати безпеки хасидам. Посольство Ізраїлю в Україні не рекомендувало паломникам приїздити цього року в Умань.

13:33 Більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України та мету перемогти у війні, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 7–13 вересня.

71% респондентів вважає, що військове та політичне керівництво діє злагоджено зі спільною метою перемогти, у наявність серйозних конфліктів між політичним і військовим керівництвом вірять лише 14% респондентів, зокрема 13% українськомовних українців та 20% російськомовних етнічних росіян в Україні.

Більшість українців – 60% – вважає, що керівництво країни в міру можливості проявляє належну увагу до захисників, у протилежне вірять 24% респондентів.

Найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні та розкрадають західну зброю (29%), при цьому варто зауважити, що тут соціологами зведені два наративи: розкрадання зброї і корупцію чиновників. Однак і в цьому разі абсолютна більшість вважає, що зброя не розкрадається, а використовується захисниками України (51%, зокрема 52% українськомовних українців та 39% російськомовних етнічних росіян в Україні, але й серед останніх це більшість, хоч і відносна).

Лише 5% українців переконані, що влада готова й може піти на неприйнятні для України компроміси з РФ, а 87% українців вважають, що влада України ніколи не піде на це (серед російськомовних етнічних росіян – 79%).

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна проводила переговори з РФ. Водночас 73% українців вважають, що Захід продовжує надавати підтримку Україні й очікує на завершення війни на прийнятних для України умовах; найбільш оптимістичні стосовно Заходу двомовні українці – 77%, найменш – респонденти на заході України – 67%.

Більшість у 58% вважає, що під час війни не варто ініціювати притягнення до відповідальності тих, хто причетний до можливих прорахунків у підготовці до війни, щоб не провокувати конфліктів усередині країни, 31% респондентів думає інакше (33% – на заході України і 25% – на сході).

Переважна більшість (72%) вважають тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, жертвами обставин та вважають, що вони хочуть повернення контролю України над окупованими територіями, і лише 12% респондентів вважають їх колаборантами або байдужими до України. Парадоксально, але таких найбільше на заході України (17% проти 10% на сході) і серед російськомовні росіян – 18% проти 8% серед двомовних українців, 10% – серед російськомовних українців та 14% серед українськомовних українців.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 2000 респондентів з усіх підконтрольних Україні до 24 лютого регіонів.

12:52 Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. "Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій. Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України", – повідомив Офіс президента. Під особливим контролем ставки головнокомандувача перебуває питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів. "Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву", – додали на Банковій.

12:29 Збройні Сили України вночі проти 19 вересня знищили базу росіян в окупованій Кадіївці, котра розташовувалась у місцевому Палаці культури, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

11:54 Міністр енергетики України Герман Галущенко гостро заявив, що дії Росії та її обстріл Південноукраїнської АЕС становлять загрозу всьому людству. "Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи. Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії Росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане «ядерна зима», проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", – прокоментував Галущенко.

11:25 За перше півріччя офіційний статус біженця в Росії отримали лише три особи, хоча прокремлівські ЗМІ писали про близько 3,2 млн українських біженців, повідомляє тамтешній комітет «Гражданское содействие». Натомість за цей час 64,2 тисячі осіб, добровільно чи насильно переміщених з України, отримали в Росії статус «тимчасового притулку» – що, зрештою, у 50 разів менше від заявленої російськими пропагандистами кількості. За даними МВС Росії, за цей час 105,6 тисячі колишніх українських громадян отримали російське громадянство – дивно, але майже вдвічі менше від аналогічного періоду минулого року (всього за минулий рік було 376 тисяч таких випадків).

10:56 На околиці Балаклії виявили запасний командний пункт російських солдатів. Окупанти обладнали склад в одному з будинків. З-поміж іншого росіяни стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Під час огляду об'єкта вилучили десятки ящиків із боєприпасами, зокрема для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди, повідомило Державне бюро розслідувань. У підвалі знайшли запас продуктів, які окупанти вилучали в місцевих жителів.

10:19 Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ знищив штурмовик Су-25 російських військ на Херсонщині у понеділок вранці.

10:01 Збройні Сили України захопили стратегічну ініціативу і перевели війну в нову фазу, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал США Марк Міллі. Війна тепер йде не надто добре для Росії, і неможливо з високим ступенем впевненості передбачити, як вона може відреагувати на останні невдачі на полі бою, тому американські війська в Європі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності.

10:00 Російські окупанти розширюють діяльність «загороджувальних загонів» і забороняють відступати під страхом смерті, повідомляє Головне управління розвідки МО України. Війська РФ спробували провести силами 2-го армійського корпусу ЗС РФ («ЛНР») «контратаку» на позиції ЗСУ у Бахмутському районі. Після відповіді та висунення вперед українських сил оборони розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій. Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових «загороджувальних загонів», посилаючись на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією зі сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу.

09:51 Російські пропагандисти оприлюднили інтерв’ю із полоненою парамедикинею з "Азовсталі" Катериною Поліщук, відомою як "Пташка". Під час інтерв'ю дівчина розмовляє українською мовою, каже, що про свій вибір не шкодує. "Я шкодую тільки про те, що матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. А так, якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала", – каже Пташка.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 54 650 (+170) осіб, танків – 2212 (+2) од., бойових броньованих машин – 4720 (+2) од., артилерійських систем – 1313 (+4) од., РСЗВ – 312 (+0) од., засобів ППО – 168 (+0) од., літаків – 251 (+0) од., гелікоптерів – 217 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) од., автомобільної техніки – 3581 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 125 (+3) од., крилатих ракет – 238 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

64,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

59,7% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

42,6% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,0% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,4% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:26 Вночі о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС, повідомляє Енергоатом. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів АЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад сотню вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

09:11 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні десять днів Росія, ймовірно, втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, внаслідок чого з початку вторгнення втрати становлять близько 55 літаків.

Існує реальна можливість того, що це зростання втрат частково є результатом того, що російські ВПС беруть на себе більший ризик, намагаючись надати російським наземним силам, які перебувають під тиском українського наступу, безпосередню підтримку з повітря. Ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана; існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили в щільніші зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.

Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що зумовлюють крихкість її оперативної схеми в Україні.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме: на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут . Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, що російський президент Путін все більше покладається на нерегулярні, погано підготовлені спеціальні добровольчі та маріонеткові підрозділи, а не намагається відновити пошкоджені або знищені звичайні підрозділи російських сухопутних сил.

• Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на спроби Росії стримати їх.

• Російські війська на заході Херсонської області, можливо, намагаються відступити на більш придатні для оборони позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, який був характерним для краху російської оборони в Харкові на початку вересня.

• Російські війська зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці в боротьбі за східну Україну та особливо під час українського контрнаступу на Харків. Згідно з оцінками, оприлюдненими 18 вересня, кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, очевидно, були фактично знищені.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":