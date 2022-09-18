207-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:02 Збройні Сили України завдали удару по готелю біля старого автовокзалу у Сватовому. Як повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, росіяни використовували його як базу для своїх військ.

12:27 Під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілеча на Харківщині при самому кордоні з Росією росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені, повідомив голава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Напередодні у Стрілечій росіяни розстріляли із танка цивільний автомобіль; загинуло дві жінки.

11:29 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу РФ, військові якої причетні до катувань і вбивств українців у Бучі, втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях", - повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

11:16 Росіяни обстріляли центр Краматорська. "Вдарили по самому центру міста. Поранено жінку", - поінформував міський голова Олександр Гончаренко.

10:48 У Туреччині майже завершили формування корпусу корвета ADA для Військо-Морських Сил України. Фотографії майбутнього українського корабля "Гетьман Іван Мазепа" опублікувало видання TurDef. Фото зроблено у Стамбулі на верфі RMK Marine. Корпус корабля нині перебуває у сухому доці. Контракт на будівництво двох корветів типу ADA Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перший корвет заклали у Туреччині у вересні 2021-го, повідомляє портал "Мілітарний". Основні характеристики: водотонажність – 2400 т, довжина – 99,5 м, ширина – 14,4 м, швидкість – до 29 вузлів, екіпаж – 93. Озброєння: протикорабельним ракетним озброєнням розглядалися ПКР Нептун, Harpoon, NSM, Atmaca. На роль зенітного озброєння претендує французький морський ЗРК VL MICA. Артилерійське озброєння має включати 76 мм гармату OTO Melara Super Rapid та 35 мм Millennium. В якості торпеди розглядалася Murene 90 Impact.

10:11 Більшість американців з різних партій підтримує прийняття нових членів до НАТО, навіть якщо – і на цьому наголошувалось, коли питали респондентів – це означає, що членам НАТО, можливо, доведеться захищати їх від майбутньої російської агресії. Вступ Фінляндія та Швеція підтримують по 76%, вступ України підтримують 73%, а 67% – вступ Грузії. Більша підтримка у всіх випадках є серед демократів, хоч таке розширення підтримує і абсолютна більшість республіканців (щодо України — 68%) та незалежних (69%).

10:02 Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав посилити збройну допомогу України після жахіть, виявлених в Ізюмі. "Слова не змогли запобігти братським могилам. Самим осудом не зупинити геноциду. Танки говорять гучніше, ніж слова. "Озбройте Україну вже" - означає вже", - написав Ландсбергіс у twitter.

09:44 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 54 480 (+230) осіб, танків – 2210 (+8) од., бойових броньованих машин – 4718 (+17) од., артилерійських систем – 1309 (+3) од., РСЗВ – 312 (+0) од., засобів ППО – 168 (+0) од., літаків – 251 (+0) од., гелікоптерів – 217 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7) од., автомобільної техніки – 3578 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 122 (+1) од., крилатих ракет – 238 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

64,7% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

27,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

59,6% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

42,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

28,0% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,4% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:15 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 24 лютого 2022 року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту.

Ця категорія місії включала удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу та уряду.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме: на Сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області; на Харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка; на Краматорському напрямку – Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе; на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка; та Запорізькому напрямках – Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське. На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій. За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил російської федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб російської федерації, а військову частину готують до розформування. Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине . Протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують віддавати перевагу стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька та Бахмута, а не обороні від продовження українських контрнаступальних операцій у Харківській області. Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для провоєнних мешканців ДНР, але мало іншого значення. Росіяни, очевидно, спрямовують деякі дуже обмежені резерви, наявні в Україні, на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні лінії, спішно створені вздовж річки Оскіл у східній Харківській області. Росіяни не можуть сподіватися досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька у достатньо великих масштабах, щоб зірвати українські контрнаступи, і, схоже, продовжують майже роботоподібні зусилля здобути позиції в Донецькій області, які, здається, дедалі більше відриваються від загальних реалій театру.

• Нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.

• Українські війська звільнили населений пункт на південний захід від Лиману і, ймовірно, продовжують розширювати свої позиції в районі на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм охопити російські війська, які утримуються навколо Лиману. Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лиману непридатними для оборони та відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Сєвєродонецька. Схоже, що російські захисники в Лимані все ще складаються значною частиною з резервістів БАРС (резерву Російської бойової армії) та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу в Харківській області, і росіяни, схоже, не спрямовують підкріплення з інших місць на театр дій ці області.

• У Херсонській області українські війська продовжували з позбавлення боєздатності росіян.

• Російські війська продовжували безуспішні штурми Бахмута та Авдіївки.

• Українські джерела повідомили про масштабні атаки партизанів на російські військові об'єкти та логістику на півдні Запорізької області.

• Російські офіційні особи продовжували вживати заходи прихованої мобілізації для формування сил для війни.

• Російська влада працює над тим, щоб 125 українських дітей-"сиріт" з окупованої Донецької області влаштувати в російські родини.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":