На саміті ШОС пролунало засудження російської війни в Україні.

Зустрч Путіна і Сі Цзіньпіна засвідчила глибокі розбіжності між Москвою й Пекіном щодо війни в Україні.

У Самарканді завершив свою роботу перший день саміту країн Шанхайської організації співпраці (ШОС). Вперше від початку пандемії коронавірусу всі лідери країн ШОС зустрічалися особисто. Присутні на саміті представники Ірану на чолі з міністром закордонних справ Аміром Абдоллахіяном заявили про намір Тегерана долучитися до організації. Абдоллахіян підписав меморандум про зобов'язання перед ШОС, тим самим відкрив шлях для членства цієї країни в організації. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

Тим часом між старими членами ШОС чітко окреслилися лінії розколу. І пов’язані вони передовсім з аґресивною війною Росії проти України. Ні Китай, ні Індія, ні Туреччина не висловили підтримку дій Москви. Щобільше, на саміті пролунали заклики покласти край війні та негайно перейти до мирних перемовин.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до якнайшвидшого припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. Індійський прем’єр Нарендра Моді заявив, звертаючись до президента Росії Володимира Путіна: «Я знаю, що сьогоднішня епоха – це не епоха воєн, і я говорив з вами телефоном, що демократія, дипломатія та діалог мають вплив у сьогоднішньому світі».

У рамках саміту відбулася зустріч Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Експерти, які аналізували заяви за підсумками китайсько-російських перемовин, зробили висновок про охолодження відносин між Москвою та Пекіном через війну в Україні та про небажання Китаю збільшувати допомогу Росії. Зокрема йдеться про заяву російського лідера, яку цитує Telegram-канал «Агентство. Новости»: «Високо оцінюємо збалансовану позицію китайських друзів у зв'язку з українською кризою. Розуміємо ваші питання та ваші заклопотаності з цього приводу. У ході сьогоднішньої зустрічі, звичайно, докладно роз'яснимо і нашу позицію з цього питання, хоча ми й раніше про це говорили». Як зауважили експерти, це перший випадок, коли російський президент привселюдно визнав розбіжності з Пекіном щодо війни в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи підсумки саміту ШОС, констатував, що Путін втратив практично весь свій вплив на колишніх сателітів. «Остання осінь… для російських самодержців. НАТО активно розширюється, Україна ефективно і масштабно контрнаступає, а на саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш на самоті. Бо вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю… В кінці завжди доводиться платити за рахунками», — наголосив Подоляк.