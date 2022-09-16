“Горить свіча”: замаскований спогад про геноцид?

Олеся Ісаюк

Частині українських белетристів пощастило дожити до часів, коли вже не треба було шифруватися і вигадувати прикриття для своїх справжніх сюжетів. Серед них — і Володимир Малик. Його останній роман, “Горить свіча”, вийшов у 1992 році і писався, очевидно, у роки “перебудови” та “гласності”, які зрештою закінчилися падінням СРСР. Кажучи просто, у час, коли було “можна” — уже маючи за плечима ряд творів, написаних і виданих у совєтський час.

Такі поєднання особливо цінні, бо дозволяють перевірити, чи “шифрувався” цей конкретно письменник і де саме та що саме він “шифрував”. З іншого боку, слід зважати на те, що письменники продовжували шифруватися просто за інерцією. Інша річ, що зазвичай уже не все і не так загадково-завуальовано. В українській підсовєтській белетристиці таке розкриття можна ще подибати хіба у Романа Іваничука — в його “Орді”, написаній у 1988–1991 роках і виданій теж у 1992 році.

У центрі обох творів — трагічні події, де насильство аж б’є, що називається, “через край”.

 

Олеся ІСАЮК

Центр досліджень визвольного руху

Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”

 

У Володимира Малика це, зрозуміло, облога і взяття Києва монголами – закономірно для книги, сюжет і дія якої розгортаються на тлі монгольської навали ХІІІ століття на території сучасної України. Тільки за другим чи третім читанням книжки стає видно кілька деталей, загалом рідкісних в українській белетристиці, і дивних, як на період монгольського вторгнення. А часом не схожих ще й на те, як писав письменник раніше.

 

Насамперед, це цілий ряд несподіваних, як на зазвичай спокійного і врівноваженого Малика, описів відвертої жорстокості — включно з варенням дітей заживо в казанах (до речі, довелося це читати у шостому класі — на книжці було написано, що “для середнього шкільного віку”. Нічого, вижила, — О.І.).

 

Це перша різниця, яка б’є в очі. Друга — незвично велика увага до Церкви і як інституції, яка страждає, і як свого роду джерела ідентичності й надії (здобуття монастиря, падіння стін Десятинної). Ще й перше, що бачать утікачі — це вогник у вікні Св. Софії, яка височіє серед руїн. Монголи, нагадаю, на релігійний фанатизм окремо не страждали, дотримувалися тенгріанства, а їхнє ставлення до релігій підкорених народів було радше терпимим — лиш би ці самі підкорені народи платили податки і не повставали.

 

Чому в попередніх повістях і романах Володимира Малика практично відсутня Церква (хіба інколи в розмовах героїв та ще в кошмарній картині з другої частини “Таємного посла”, де збожеволіла жінка оповідає своєму родичеві, що саме втік з неволі й прибився в рідні місця, як турки спалили у церкві всіх мешканців містечка) — це зрозуміло. В атеїстичній державі про мінімально реалістичний образ Церкви у будь-якому відношенні не йшлося — можна було або ганьбити, або мовчати. Володимир Малик, вочевидь, вибрав друге.

 

Йому пощастило — він отримав змогу все ж висловити свої справжні почуття:

 

“В останню мить, коли коні вже повертали в знайомий провулок, Добриня кинув погляд на Софію, що бовваніла на тлі густо-синього неба, і помітив у її вікнах якесь мерехтливо-примарне сяйво...

...Добриня зіскочив з коня і заглянув усередину.

— Тут хтось є? — спитав неголосно. Ніхто не відповів. Тільки в глибині храму, десь біля кіота, мерехтіло слабке жовтаве світіння. Він ступив ще кілька кроків.

— Агей, хто тут? Відгукнися!...

....Ще здалеку побачив перед обідраним іконостасом, у кіоті, свічу, що горіла злегка мерехтливим від протягу світлом.

Свіча в розореному, оскверненому чужинцями храмі? В Софії великопрестольній київській? Де загарбники викрали все, що можна було взяти з собою? Де порубали прямо на амвоні отців церкви? Де з ікон обдерли золото, срібло та самоцвіти? Де, здається, знищили сам дух народу, на який напали?.. І тут — горить свіча?

Звідки? Чия рука її поставила?

Добриня раптом відчув, як щось здригнулося в його вистражданій душі, ніби відсунулася чорна заслінка — і в неї ввірвалося живодайне весняне тепло і світло.

Хтось у Києві є! Хтось зостався! Не всі загинули!...”

 

Втім, це не єдина дивина. На сторінках книги згорає у полум’ї рідне село головного героя — Добрині. У примітці зазначається, що зараз на цьому місці розташоване село Новосілки Київської області, звідки родом... сам автор. І тут виникає запитання — яка була доля рідного села Володимира Малика під час війни з більшовиками у 1917–1921 роках? Під час ранніх 1920-х, коли ще був сильний повстанський рух? Під час Другої світової?

 

Обидва ці моменти дозволяють зрозуміти, у якому місці раніше творчість Володимира Малика напевно була деформована — і, відповідно, перечитати й переосмислити всі його історичні “підсовєтські” тексти.

 

Але є у “Свічі” одна річ, яка робить цю повість особливою, — вона вмістила в себе аж три геноцидні або наближені до геноцидних сюжети. Перший — очевидний у монгольському контексті, але майже неприсутній в українській белетристиці сюжет половців. Нагадаю — їх монголи знищували безжально. Крізь весь текст книги проходить дві паралельні половецькі лінії: одна — хана Бачмана, який із хана перетворився на степового розбійника і зрештою загинув у нерівному бою; друга — хана Котяна, який гине в Угорщині.

 

Другий геноцидний сюжет — єврейський. У творі одна зі сюжетних ліній, пов’язаних зі здобуттям Києва, — це історія сім’ї равина Ісаака Зайденберга, а особливо його дочки Маріам, яка гине страшною смертю в полоні. Навряд чи монголів цікавили євреї — зате вони дуже цікавили, як ми знаємо, нацистів. У тому ж контексті, в якому монголів цікавили половці, — тобто як об’єкт безжального переслідування за етнічною ознакою і врешті знищення. Сцена загибелі рабина Ісаака з дружиною корелюється з картинами Бабиного Яру — ті ж мертві оголені тіла, ті ж купи одягу, те ж сортування коштовностей...

 

Тут ще одна можлива паралель — половецький хан Котян гине в Угорщині. Це історичний факт, але на тлі загалом виразної присутності євреїв у трагічному контексті “Свічі...” він змушує згадати про трагедію закарпатських євреїв, яка реалізувалася значною мірою угорськими руками. Як і в романі — шаблю, яка розсікає череп хана Котяна, тримає рука угорського магната Іштавана Сегедського.

 

І все це відбувається на тлі здобуття Києва й дикого погрому міста. Щось подібне історія знала власне за часів монголів і... у 1918 році, під час першої окупації Києва більшовиками. Події цієї окупації сучасники прямо порівнювали з монгольською навалою. Красномовні спогади очевидців: “Розкидані на площі та на стежках парків роздягнені тіла, між якими тинялися голодні собаки. Всюди кров, що просякнула, звичайно, і сніг...” Микола Галаган писав: “Червоний жах навис над Києвом. Тисячами розстрілювали старшин. Удень і вночі арештовували та вели кудись людей, звідки вони вже не вертались. Хапали на вулицях...”

 

Якщо перечитати картини монгольського погрому у виконанні Володимира Малика, побачимо дуже подібні сцени — включно з мертвими тілами на вулицях міста, вбивствами та масою інших подробиць. Зрозуміло, це ніяк не означає, що “монгольські” сюжети є авторською конструкцією — середньовічна облога в принципі була кривавою справою. Це радше пояснює, чому було вибрано тему монгольської навали — бо саме образи безчинств монгольської армії у здобутому місці не потребували особливих зусиль з конструювання і надійно страхували — у разі чого! — автора від закидів у неправдоподібності. 

 

Аналогічно у випадку описів монгольських практик залякування, використання полонених та цивільних як “живого щита”, жорсткої ієрархії — протягом усієї книжки читача, ймовірно, переслідуватимуть (за умови, звісно, достатньої освіти) порівняння з практиками совєтського режиму. Власне ці мимовільні паралелі остаточно пояснюють, чому “видимим” сюжетом стали монголи — адже саме з монгольського періоду російська влада як явище успадкувала ряд насильницьких практик, які остаточно перейняли і більшовики. Тут, звісно, проситься на язик цитата Карла Маркса про “криваве іго монголів” як “справжню колиску Росії” і тези Нікалая Бєрдяєва, які доводять те, що більшовизм — явище не так ліве, як російське.

 

Якщо зосередитися на суті, то паралелей між описами монгольської навали у повісті Володимира Малика і більшовицькими практиками не те що взяття Києва 1918-го, а загалом війни за незалежність 1917–1921 років знайдеться достатньо. Це і масові вбивства, і депортації взимку — велику частину сьомого розділу займає опис подорожі бранців у Каракорум. Час від часу все це починає нагадувати шлях депортованих “куркулів” у Сибір. Це і знищення за соціальною та національною ознакою — у повісті є сцени вбивства і заможних киян загарбниками, і за “не таке” родичання. Це і численні сюжети з переслідуванням Церкви та священників.... Зрештою, насилля над жінками — воно прямо у повісті не показане, але прозорих натяків достатньо... Якщо все це звести докупи, ми отримаємо блискучий приклад майже відвертого опису суті того, що Україна пережила протягом 1920–1940-х років. Зрозуміло, з усіма необхідними “поправками на вітер”, зокрема у сфері матеріальної культури...

 

16.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Соломії Крушельницькій - 150!
«Незабутня Аїда», «єдина у світі Джоконда», «неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «виняткова Валькірія». Довела, що бути українкою – це круто, щоразу гордо акцентуючи на своїй національності.
16.09.22 | | Штука
Угорщина – більше не демократія
Максим МУЛЯР
Правління Орбана перетворило Угорщину на систему виборчої автократії, констатували в Європарламенті. Це може мати для Будапешта прикрі фінансові наслідки.
16.09.22 | | У світі
Слова колоніалізму
Олена Стяжкіна
Виходить, що ми не в змозі розпізнати радянське/комуністичне зло, не назване і не покаране справедливо; не в змозі розпізнати, бо ніхто з авторитетних інституцій не підтвердив нам, що це – зло
15.09.22 | | Галичина
Як виникла Галичина
Ігор ЧОРНОВОЛ
Рівно 250 років тому почався період, що відіграв винятково важливу роль в історії України, для якої австрійська Галичина стала «українським П'ємонтом»
15.09.22 | | Минуле
204-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують націлюватися на об'єкти цивільної критичної інфраструктури – у Кривому Розі розпочалося підтоплення після удару ракетами по дамбі на Інгульці. На фронті в русскіх справи значно гірші – ЗСУ витісняють ворога. 
15.09.22 | | Україна
Травма як досвід
Ігор Козловський
Усвідомити травму, взяти відповідальність, вербалізувати, вивести на периферію, через рефлексування «відсепарувати» досвід – а потім творчо його використовувати
14.09.22 | | Дискурси
Група крові впливає на ризик інсульту
Генетичний варіант другої групи крові (групи А) підвищує ризик інсульту в молодому віці.
14.09.22 | | Наука
Українці світу. Світ українців
Володимир В'ятрович
Масштабне російське вторгнення спровокувало нову хвилю еміграції. Український світ нині споряджає українську армію, спонукає політиків своїх країн активніше допомагати нашій державі, приймає тих, кого війна вигнала з домівок.
14.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.