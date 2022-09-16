Папа Франціск підтримав надання зброї Україні для захисту від російської аґресії.

Понтифік нарешті звинуватив Росію у розв’язанні війни.

 

 

У четвер, 15 вересня, о 20:00 за середньоєвропейським часом у римському міжнародному аеропорту Фюмічіно приземлився літак, яким Святіший Отець повернувся з Казахстану, зі своєї 38-ої закордонної Апостольської подорожі. Як зазвичай, на зворотному шляху він відповів на запитання журналістів, які стосувалися підсумків подорожі й актуальних тем сьогодення. Кілька запитань були безпосередньо присвячені війні в Україні. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

Один німецький журналіст, звертаючись до Папи Франціска, покаявся, що його народ «відповідальний за мільйони смертей вісімдесят років тому» – і зазначив, що зі школи кожного німця навчають, що «ніколи не потрібно застосовувати зброю, ніколи чинити насильство: єдиний виняток – самозахист». Далі він запитав: «На Вашу думку, чи в цей час потрібно давати Україні зброю?»

 

Папа Римський відповів так: «Захищатися не тільки дозволено, але це також вираження любові до батьківщини. Той, хто не захищається, хто не захищає щось, – той не любить те. Натомість той, хто захищає, – любить».

 

Водночас понтифік зауважив, що йдеться про «політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо чинитися відповідно до умов моральності, яких є багато; але може бути й неморальним». Неморальним, на його думку, є в тому випадку, «якщо це чиниться з метою провокувати ще більшу війну, або з метою продавати зброю, або ж позбуватися тієї зброї, яка мені вже не потрібна». «Мотивація значною мірою визначає моральність цього акту», – наголосив Папа Римський, підкресливши, що до випадку з Україною пасує саме перший – тобто моральний – варіант.

 

Далі глава Католицької церкви закликав замислитися над поняттям справедливої війни. «Бо всі сьогодні говорять про мир: понад сімдесят років Об’єднані Нації говорять про мир, виголошується чимало промов про мир. Але скільки війн триває в цей час?.. Україна і Росія, тепер Азербайджан і Вірменія, яка призупинилася, бо Росія виступила як гарант. Гарант миру тут, але розв’язує війну там… Далі Сирія, десять років війни – що таке діється там, що вона не зупиняється? Які інтереси штовхають ці речі? Далі є Африканський Ріг, північ Мозамбіку чи Еритрея та частина Ефіопії, потім – М’янма з цим стражденним народом, який я дуже люблю, народ рохінджа, що скитається, мов циган, і не знаходить миру. Але ж будь ласка, ми перебуваємо в стані світової війни», – зауважив Папа Франціск.

16.09.2022

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