205-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:41 Журналісти проєкту "Схеми" виявили у заступника голови Верховного суду та очільника Касаційного господарського суду у складі ВС Богдана Львова російський паспорт. А також те, що сім'я судді має нерухомість у Москві – 2-кімнатну квартиру на Ленінградському шосе (володіють навпіл дружина і теща). Журналісти стверджують, що дружина судді є громадянкою РФ. Сам Львов у спілкуванні зі журналістом "Схем" заперечив, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали начебто його заяву щодо отримання паспорта РФ у 1999 році.

11:13 В аварії між цивільним і військовим автомобілями у місті Броди у четвер увечері загинуло четверо осіб, ще четверо травмовано. Серед загиблих – одна дитина, серед поранених – дві. "Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля «Фольксваген», серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Водій військового автомобіля не постраждав", – поінформували в поліції.

10:56 Російські запаси крилатих ракет повітряного базування для стратегічної авіації, крім Х-22, вичерпуються, оцінив фахівець з історії радянської та російської аерокосмічної індустрії Пьотр Бутовскі. За підрахунками автора, на складі залишилося менше сотні ракет Х-101, а темп їхнього виробництва не перевищує трьох-чотирьох на місяць. Запаси ж старих ракет Х-22 великі, і термін їхньої придатності добігає кінця. Цинічно кажучи, зауважує Бутовскі, випустити їх в Україну дешевше, ніж утилізувати.

Нових ракет Х-32 значно – їхні загальні запаси на момент початку війни, ймовірно, становили приблизно 100–150 одиниць. А запас «Кінжалів», за даними української розвідки, перед війною не перевищував 35–40 ракет.

10:10 Росіяни в Ізюмі знищили понад 70% будівель, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І додав, що в місті працюють не тільки органи державної влади України, комунальники та сапери – сюди приїхали також українські та закордонні журналісти, щоб увесь світі побачив злочини, які продовжує скоювати Російська Федерація.

09:53 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 54 050 (+200) осіб, танків – 2199 (+6) од., бойових броньованих машин – 4690 (+8) од., артилерійських систем – 1302 (+5) од., РСЗВ – 312 (+1) од., засобів ППО – 168 (+1) од., літаків – 250 (+0) од., гелікоптерів – 216 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од., автомобільної техніки – 3550 (+28) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 121 (+1) од., крилатих ракет – 233 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

64,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

27,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

59,2% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

42,3% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

28,0% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,0% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,2% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

11,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:27 Росія може повністю вивести свій військовий контингент із Сирії, щоб перенаправити його на війну з Україною. Не названий турецький представник безпеки заявив, що Москва вже вивела частину своїх військових ресурсів і попросила Туреччину, яка підтримує сирійських антиурядових повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоби «прискорити політичне вирішення» сирійського конфлікту. Сирійське проурядове джерело підтвердило, що Росія підштовхнула Асада до переговорів, оскільки прагне зміцнити свою та його позицію, якщо їй доведеться повністю передислокувати сили в Україну. Свідченням зміни російської політики щодо сирійського конфлікту є численні зустрічі керівника турецької розвідки з його сирійським колегою.

09:19 Президент Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько 600 мільйонів доларів військової допомоги. До нового пакета допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, тисяча високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари, а також чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч боєприпасів для них, чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецька зброя та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимова форма.

08:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Група Вагнера" щонайпізніше з липня проводить кампанію з вербування російських зеків для проходження служби в Україні. Їм пропонують пом'якшення покарання, а також грошове заохочення.

Ця тема набула нового розвитку, оскільки нещодавно було опубліковано відео, на якому, ймовірно, власник компанії "Вагнер" Євгеній Прігожин проводить вербовку ув'язнених. На відео Прігожин наголошує, що йому потрібні лише "бійці для штурмових підрозділів". Крім того, російські військові академії скорочують навчальні курси та переносять дати випуску курсантів. Цілком вірогідно, що курсанти можуть бути задіяні для підтримки операції в Україні.

Проблема людських ресурсів стає для Росії дедалі гострішою. Прискорення підготовки офіцерів-курсантів і потреба "Вагнера" у штурмових військах дозволяють припустити, що двома найгострішими дефіцитами в рамках кризи комплектування збройних сил, очевидно, є бойова піхота та молодші командири.

08:13 Папа Франціск вважає "морально прийнятним" надання країнами Заходу зброї для України, оскільки це здійснюється з метою самозахисту:

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності. Самооборона не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, – не любить це. Ті, хто захищають, – люблять. [...] Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться".

07:16 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового. Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів: на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області; на Харківському напрямку, зокрема з території російської федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої; на Слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка; на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе; На Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів. Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

По усій лінії зіткнення тривають бої. Але пріоритетними залишаються тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари, як по позиціях на лінії зіткнення, так і по тилових районах. Ворог веде повітряну розвідку наших позицій, обʼєктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Але безпілотні літальні апарати використовує не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень. Протягом бойового дня ворог наніс 3 авіаційних удари по позиціях наших військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах. З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. Без людських втрат. По обіді ворог крилатою ракетою «Іскандер» атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали. А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та «Кинджал» уражено гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих. З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає. З акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі. Нашою авіацією нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі, по Каховському мосту, по пятьох понтонних переправах біля Дарївки, Садового, Нової Каховки. Достеменно відомо, що вороже військо зменшено на 71 рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню «Град», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», самохідна артустановка «Гвоздика», зенітна самохідна установка «Шилка», 2 гаубиці «Мста-Б», 2 120-ти мм міномети. Корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя укриваючись від шторму та імовірних уражень зброєю Сил оборони. Водночас тримає напоготові 3 надводних та 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 «Калібрів». Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру. Ці ризики варто усвідомлювати і бути до них готовими морально і матеріально – елементарні запаси, резервні джерела. З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину “під чужим прапором”, мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня. Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману і занурювати в паніку, будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки. Пам'ятайте про правило двох стін, на випадок обстрілів, і про неприпустимість поширювати інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів, - не допомагайте ворогу.

05:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжили контрнаступальні операції на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та логістичні лінії на сході Харківської, півночі Луганської та сході Донецької областей. Російські джерела повідомили, що українські сили продовжують наземні операції на південний захід від Ізюму, поблизу Лиману та на східному березі річки Оскіл, змушуючи російські війська відійти з одних районів на сході України та посилити інші. Російським військам на сході України, ймовірно, буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід.

• Кремль реагує на поразку навколо Харківської області подвоєнням прихованої мобілізації, а не створенням умов для загальної мобілізації.

• З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому Кремль майже безсумнівно перекинув значну частину сил, які перебували на російських базах у колишніх радянських республіках, що, ймовірно, послабило вплив Росії в цих країнах.

• Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від Харкова, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець, та на південь від межі Херсонської й Дніпропетровської областей.

• Призначені Росією окупаційні чиновники та мілітарні блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінсбернській косі (вузький півострів Кримського півострова).

• Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східному напрямку.

• Російська маріонеткова "Донецька народна республіка", ймовірно, намагається зупинити втечу своєї адміністрації перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість ДНР.

01:17 Президент України Володимир Зеленський прокоментував знахідку масових захоронень на деокупованих територіях Харківщини. "В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоби світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", –сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

00:44 Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії разом із міністрами енергетики започаткували новий тристоронній формат співпраці. Згідно з комюніке, опублікованим МЗС України, ця міністерська зустріч є першою в історії тристоронніх відносин. Дипломати, зокрема, засудили найрішучішим чином агресію росії проти України; висловили готовність об’єднати дипломатичні зусилля, щоб підтримати український уряд та український народ у їхній героїчній боротьбі за звільнення окупованих росією українських територій та відновлення безпеки та стабільності в регіоні; підтвердили готовність тісно співпрацювати з метою підтримки євроінтеграційного процесу України та Молдови. "Ми досягли сьогодні декількох важливих домовленостей задля розвитку наших відносин в енергетичній сфері, у подальшому наші команди працюватимуть над їх реалізацією. Зокрема, домовились підписати тристоронню міжурядову Угоду про збільшення транскордонної пропускної спроможності для нарощування обсягів торгівлі електроенергією", – сказав Кулеба.

00:12 На кладовищі під Ізюмом виявили масове поховання людей – там знайшли братську могилу українських військовиків, у якій поховано близько 25 українських захисників. Загалом за час окупації на цвинтарі з'явилося приблизно 460 нових поховань, повідомляє hromadske. Більшість могил мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах. Наразі сапери завершили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.