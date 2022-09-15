Російський суд оштрафував депутатів з Петербурга, які домагалися демісії Путіна.

Їх визнали винними у «дискредитацію» російської армії.

Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга призначив штрафи п'ятьом муніципальним депутатам, які закликали звинуватити президента Росії Володимира Путіна в державній зраді та позбавити його посади. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на

правозахисний проект «Сетевые свободы». Депутатів визнали винними за статтею про «дискредитацію» армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП РФ).

Депутата Дмитра Палюгу, який був автором ініціативи, оштрафували на 47 тисяч рублів. Його колег Микиту Юферєва – на 46 тисяч рублів, а Дмитра Балтрукова, Івана Чеботаря та Ганну Кисельову – на 44 тисячі рублів кожного.

Нагадаємо, що сьомого вересня рада депутатів муніципального утворення (МУ) «Смольнінське» у Санкт-Петербурзі вирішила надіслати звернення депутатам Державної думи Росії зі закликом висунути звинувачення у державній зраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб усунути його з посади. У зверненні йдеться про те, що під час війни, яку розв’язав президент, гинуть «молоді працездатні» громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння (хоча Путін називав однією з цілей вторгнення «демілітаризацію» країни).

Згодом сімох депутатів МУ «Смольнінське» викликали до поліції, де на п'ятьох з них склали протоколи про «дискредитацію» армії.

13 вересня Смольнінський суд дозволив розпустити раду депутатів МУ «Смольнінське» під приводом, того, що вона не збиралася понад три місяці. З такою вимогою прокуратура звернулася до суду ще у 2021 році, проте справа не рухалася майже рік, допоки депутати не закликали оголосити імпічмент Путінові.