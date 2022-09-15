У Лондоні видали «Бейрутські оповідання» Агатангела Кримського… білоруською.

Нині світ активно цікавиться не лише війною в Україні, а й українською культурою. Тому не дивно, що зросла кількість видань української літератури іноземними мовами. Та, мабуть, мало хто очікував, що українських класиків у цей час перекладатимуть білоруською. І все ж один такий переклад видано наприкінці серпня 2022 року. Щоправда, не в Білорусі, а в Лондоні.

«Бэйруцкія апавяданьні» побачили світ у видавництві Skaryna Press, нещодавно заснованому Ігорем Івановим при Білоруській бібліотеці та музеї імені Франтішка Скорини у Лондоні:

Упершыню беларускаму чытацтву прапануюцца апа­вя­даньні клясыка ўкраінскай літаратуры і волата эўрапейскага мовазнаўства і арыенталістыкі, ака­дэ­мі­ка, паліглёта, аднаго з заснавальнікаў Акадэміі навук Ук­ра­і­ны, атлянта Ўкраіны, а таксама – сына Беларусі. Пісь­мень­нік, паэт, перакладнік, гісторык, лінгвіст – ён зрабіў ня проста шмат, а надзвычай шмат для разьвіцьця ўкраін­скай літаратуры, пера­кла­ду, навукі і зрабіў бы яшчэ бяс­кон­ца больш, калі б не ГУЛАГ.

Книжку можна придбати у м’якій палітурці, на сайті видавництва також безкоштовно доступна електронна версія.

Перекладач Владислав Гарбацький, що нині мешкає у Вільнюсі, у березні цього року також переклав білоруською нову поему Олександра Ірванця «Культура поза політикою». Він більш відомий як перекладач із французької, проте має в доробку й переклади з литовської та словенської. Також пише власні оповідання, викладає у Європейському гуманітарному університеті у Вільнюсі, займається соціолінгвістикою і гендерними та ЛГБТК+ дослідженнями.

Агатангел Кримський білорусам не зовсім чужий, адже його батько був білорусом кримськотатарського походження. А зважаючи на дослідження Соломії Павличко («Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського»), можна зрозуміти, чому його постать зацікавила пана Гарбацького.

«Бейрутські оповідання» разом із «Повістками і ескізами з українського життя», романом «Андрій Лаговський» та орієнталістськими поезіями складають скромний літературний доробок Агатангела Кримського, що значно поступається за обсягом його науковим працям. Раніше, 2017 року, збірку переклали арабською.

Згідно з сайтом Skaryna Press, 7 жовтня у Центрі білоруської спільноти й культури у Вільнюсі відбудеться презентація «Бейрутських оповідань» за участю перекладача та видавця.